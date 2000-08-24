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Сергей Притула впервые показал лицо своей дочери

Сергей Притула впервые показал лицо своей дочериШоумен опубликовал трогательное сообщение.

Популярный телеведущий и участник "Варьяты-шоу" Сергей Притула впервые показал, как выглядит его маленькая дочка Соломия. Шоумен поделился снимком на странице в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Сегодня, 29 августа, Сергей Притула отмечает 3 годовщину брака с очаровательной женой Екатериной. В знаковый день шоумен опубликовал трогательное сообщение, в котором рассказал про свои счастливые отношения.

"Нашей семье сегодня исполнилось 3 года! Этот день мы прожили празднично! До последней минуты! Люблю тебя, Катюша! Все, что мы с тобой делаем вместе, мне очень нравится: Соломийка, телеверсия "Варьяты-шоу", праздники, будни, путешествия! С тобой даже ссориться – одно удовольствие. Рад быть твоей половинкой!" – написал Сергей Притула.

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К трогательному сообщению шоумен добавил волшебное фото своей семьи. На снимке Сергей Притула впервые показал, как выглядит его маленькая дочь Соломия.

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 Теги: Сергей Притула, дочери, лицо

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Сегодня, 23:13 » Автор: Едгар Букмирза
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