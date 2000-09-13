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Раздел: Культура  
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Опубликован второй трейлер долгожданной украинской комедии

Опубликован второй трейлер долгожданной украинской комедии Премьера "Бешеной свадьбы" состоится в следующем месяце.

Директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк отправил свою дочь учиться во Францию. Там она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу они запланировали отпраздновать на родине девушки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Однако Василий Середюк, увидев своего будущего чернокожего зятя, решил сделать все, чтобы сорвать празднование.

Главные роли в комедии сыграли Назар Заднепровский, Полина Василиса, Леся Самаева, французский актер Джимми Воха-Воха и Александр Кобзарь.

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В картине также появились Юрий Горбунов, Алексей Потапенко (Потап), MONATIK и Олег Винник. Режиссером фильма выступил Влад Дик.

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 Теги: комедия, трейлер

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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