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Анджелина Джоли удивила болезненной худобой

Анджелина Джоли удивила болезненной худобой На руках актрисы проявились вены.

На днях папарацци сфотографировали 43-летнюю Анджелину Джоли на прогулке с детьми. Все внимание пользователей Сети было приковано к фигуре актрисы. Некоторые фанаты в очередной раз отметили, что звезда выглядит изможденной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В последнее время папарацци неустанно следуют за Анджелиной Джоли. В Сети то и дело появляются снимки актрисы, сделанные во время ее прогулок с детьми. Каждый раз поклонники детально обсуждают аутфиты звезды фильма «Малефисента», которая наконец-то прекратила носить «бабушкины» вещи.

Недавно Анджелина поразила фанатов тем, что надела модное черное платье с кожаным лифом и кокетливой кружевной вставкой на спине. Позже Джоли появилась на улицах Нью-Йорка в брюках-скинни, а потом и вовсе - в платье-бюстье бежевого цвета, которое едва держалось на ее груди.

На днях папарацци вновь сфотографировали Джоли, которая вела отпрысков на каток. Бывшая супруга Брэда Питта вернулась к одежде любимого черного цвета. Актриса надела брюки и топ на бретельках в тон. Глядя на снимки, появившиеся в Сети, интернет-пользователи отметили, что Энджи выглядит старше своего возраста.

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Внимание некоторых фанатов привлекли чересчур худые руки Анджелины. Кожа на них обвисла и кажется дряблой. Поклонники надеются, что слухи о том, что звезда, рост которой составляет 169 см, весит 45 килограммов, не соответствуют действительности, и она не страдает от расстройства пищевого поведения.

Анджелина Джоли удивила болезненной худобой
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 Теги: Анджелина Джоли, фото

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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