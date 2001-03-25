Раздел: Курьезы
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Вечная тема для шуток.
Как киевский мэр дороги в столице ремонтирует, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Пришла весна - снег сошел с асфальтом. Киевские дороги усеяны ямами. И Виталию Кличко самое время начинать латать дыры.
Читайте также: Транспортный коллапс в Киеве высмеяли забавными фотожабами
Как киевский мэр дороги в столице ремонтирует, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Пришла весна - снег сошел с асфальтом. Киевские дороги усеяны ямами. И Виталию Кличко самое время начинать латать дыры.
Читайте также: Транспортный коллапс в Киеве высмеяли забавными фотожабами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
809
0
Оставьте свой комментарий