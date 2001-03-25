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Раздел: Курьезы  
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Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами

Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабамиВечная тема для шуток.

Как киевский мэр дороги в столице ремонтирует, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Пришла весна - снег сошел с асфальтом. Киевские дороги усеяны ямами. И Виталию Кличко самое время начинать латать дыры.

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Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
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 Теги: ремонт, фотожабы

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Сегодня, 17:07 » Автор: Анна Мартынова
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