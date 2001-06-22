Раздел: Курьезы
Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
Матвиенко дали несколько советов.
В связи с запретом на въезд в Украину журналисту и телеведущему Евгению Примакову спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости "поставить на место" украинскую власть, чем вызвала волну насмешек в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
"Давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Действительно, ситуация нетерпимая", - заявила Матвиенко на заседании 27 июня.
Пользователи сети тут же ответили российскому политику.
Читайте также: В Сети хохочут над угрозами российских казаков в адрес Трампа
"Стакан поставь сначала на стол", "Ты Матвиенко никто и звать тебя никак! Ты уже про пенсии сказала и рейтинг у тебе менее 1 %", "Крякнула и обтёрла губы после выпитого стакана водочки!", "Смотрите как бы вас на место не поставили.Дабы отвлечь народ от дурных мыслей: сейчас футбол, а потом что? Маленькая победоносная война или Эрдогановский сценарий по устранению неблагонадежных?", "Пьяна бабища иди проспись!", - комментируют заявление Матвиенко люди.
В связи с запретом на въезд в Украину журналисту и телеведущему Евгению Примакову спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости "поставить на место" украинскую власть, чем вызвала волну насмешек в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
"Давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Действительно, ситуация нетерпимая", - заявила Матвиенко на заседании 27 июня.
Пользователи сети тут же ответили российскому политику.
Читайте также: В Сети хохочут над угрозами российских казаков в адрес Трампа
"Стакан поставь сначала на стол", "Ты Матвиенко никто и звать тебя никак! Ты уже про пенсии сказала и рейтинг у тебе менее 1 %", "Крякнула и обтёрла губы после выпитого стакана водочки!", "Смотрите как бы вас на место не поставили.Дабы отвлечь народ от дурных мыслей: сейчас футбол, а потом что? Маленькая победоносная война или Эрдогановский сценарий по устранению неблагонадежных?", "Пьяна бабища иди проспись!", - комментируют заявление Матвиенко люди.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2075
1
Также советуем посмотреть
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
Оставьте свой комментарий