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Раздел: Курьезы  
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Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины

Соратница Путина развеселила угрозами в адрес УкраиныМатвиенко дали несколько советов.

В связи с запретом на въезд в Украину журналисту и телеведущему Евгению Примакову спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости "поставить на место" украинскую власть, чем вызвала волну насмешек в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

"Давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Действительно, ситуация нетерпимая", - заявила Матвиенко на заседании 27 июня.

Пользователи сети тут же ответили российскому политику.

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"Стакан поставь сначала на стол", "Ты Матвиенко никто и звать тебя никак! Ты уже про пенсии сказала и рейтинг у тебе менее 1 %", "Крякнула и обтёрла губы после выпитого стакана водочки!", "Смотрите как бы вас на место не поставили.Дабы отвлечь народ от дурных мыслей: сейчас футбол, а потом что? Маленькая победоносная война или Эрдогановский сценарий по устранению неблагонадежных?", "Пьяна бабища иди проспись!", - комментируют заявление Матвиенко люди.
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 Теги: Путин, угрозы

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Сегодня, 11:41 » Автор: Анна Мартынова
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вован  
Сегодня, 11:52

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