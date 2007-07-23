Раздел: Курьезы
Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
Программа по переселению медведей в Пиренеи идет уже 20 лет.
Испанские фермеры в Пиренейских горах жалуются на слишком бойкого медведя. Из-за то, что он нападает на скот и разоряет ульи, медведя могут депортировать в родную Словению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Бурого Гойата привезли в Пиренеи из Словении два года назад в рамках европейской программы восстановления биоразнообразия. Но с тех пор он заработал репутацию хулигана: только за 2018 год Гойат 15 раз нападал на местные стада и задрал шесть лошадей, четверых жеребят, четверых овец и козла. На счету Гойата, скорее всего, еще два разрушенных улья.
Пока что местные лесничие под руководством экспертов пытаются скорректировать его поведение: пугают его громкими звуками и яркими огнями, когда он подходит к стаду. Если это не поможет, его депортируют, а в крайнем случае дело может дойти и до усыпления, пишет Европульс.
В прошлом году против «произвола» пиренейских медведей уже протестовали французские фермеры округа Сен-Жирон. Фермеры просили удалить медведей, потому что те нападали на овец. Но власти отказали, заметив, что больше овец умирает ежегодно от естественных причин.
Читайте также: ФСБ задержала белоруса в РФ: названа причина
Программа по переселению медведей в Пиренеи идет уже 20 лет, и в целом европейские власти, природоохранные организации и даже местные жители ее результатами довольны.
Испанские фермеры в Пиренейских горах жалуются на слишком бойкого медведя. Из-за то, что он нападает на скот и разоряет ульи, медведя могут депортировать в родную Словению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Бурого Гойата привезли в Пиренеи из Словении два года назад в рамках европейской программы восстановления биоразнообразия. Но с тех пор он заработал репутацию хулигана: только за 2018 год Гойат 15 раз нападал на местные стада и задрал шесть лошадей, четверых жеребят, четверых овец и козла. На счету Гойата, скорее всего, еще два разрушенных улья.
Пока что местные лесничие под руководством экспертов пытаются скорректировать его поведение: пугают его громкими звуками и яркими огнями, когда он подходит к стаду. Если это не поможет, его депортируют, а в крайнем случае дело может дойти и до усыпления, пишет Европульс.
В прошлом году против «произвола» пиренейских медведей уже протестовали французские фермеры округа Сен-Жирон. Фермеры просили удалить медведей, потому что те нападали на овец. Но власти отказали, заметив, что больше овец умирает ежегодно от естественных причин.
Читайте также: ФСБ задержала белоруса в РФ: названа причина
Программа по переселению медведей в Пиренеи идет уже 20 лет, и в целом европейские власти, природоохранные организации и даже местные жители ее результатами довольны.
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