» » Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
Раздел: Курьезы  
0

Из Испании могут депортировать медведя: названа причина

Из Испании могут депортировать медведя: названа причинаПрограмма по переселению медведей в Пиренеи идет уже 20 лет.

Испанские фермеры в Пиренейских горах жалуются на слишком бойкого медведя. Из-за то, что он нападает на скот и разоряет ульи, медведя могут депортировать в родную Словению.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Бурого Гойата привезли в Пиренеи из Словении два года назад в рамках европейской программы восстановления биоразнообразия. Но с тех пор он заработал репутацию хулигана: только за 2018 год Гойат 15 раз нападал на местные стада и задрал шесть лошадей, четверых жеребят, четверых овец и козла. На счету Гойата, скорее всего, еще два разрушенных улья.

Пока что местные лесничие под руководством экспертов пытаются скорректировать его поведение: пугают его громкими звуками и яркими огнями, когда он подходит к стаду. Если это не поможет, его депортируют, а в крайнем случае дело может дойти и до усыпления, пишет Европульс.

В прошлом году против «произвола» пиренейских медведей уже протестовали французские фермеры округа Сен-Жирон. Фермеры просили удалить медведей, потому что те нападали на овец. Но власти отказали, заметив, что больше овец умирает ежегодно от естественных причин.

Читайте также: ФСБ задержала белоруса в РФ: названа причина

Программа по переселению медведей в Пиренеи идет уже 20 лет, и в целом европейские власти, природоохранные организации и даже местные жители ее результатами довольны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Испания, медведь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
     595
     0

Похожие новости по теме

В США семейство медведей «оккупировало» автомобиль В США семейство медведей «оккупировало» автомобиль

Обошлось без пострадавших.

Китаец приютил «щенка»: он вырос и оказался чуть крупнее Китаец приютил «щенка»: он вырос и оказался чуть крупнее

Такого он точно не ожидал.

Найденные кости и шерсть снежного человека оказались останками медведя Найденные кости и шерсть снежного человека оказались останками медведя

Человек постоянно старается найти доказательства существования снежного человека. Но найденные кости и шерсть оказались останками медведя.

Орда овец захватила французский город Орда овец захватила французский город

В Лионе прошла необычная акция протеста.

Находчивый фермер придумал, как уберечь овец от воришек Находчивый фермер придумал, как уберечь овец от воришек

Теперь овец точно не украдут.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх