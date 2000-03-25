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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, чем опасен фруктовый сок

Врачи рассказали, чем опасен фруктовый сок Исследование подтвердила серьёзную опасность соков.

Американские учёные поделились с широкой общественностью результатами своих исследований, которые показали, что для взрослых старше 45 лет употребление соков и прочих сладких напитков чревато серьёзными осложнениями для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В исследовании специалистов, представляющих американский Университет Эмори, приняли участие более 30 тысяч человек. Из всей массы добровольцев в конечную выборку были включены лишь 18 тысяч человек. В течение шести лет за участниками эксперимента наблюдали квалифицированные специалисты, которые оценивали уровень потребления продуктов и напитков, содержащих повышенное количество сахара.

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В том случае, если один из добровольцев умирал, специалисты выясняли точные причины его кончины. В ходе исследования выяснилось, что те люди, которые выпивали примерно один литр сладких напитков в сутки, в два раза чаще умирали от ишемической болезни сердца, чем те добровольцы, которые употребляли гораздо меньшее количество напитков с высоким содержанием сахара.
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 Теги: фруктовый сок, сердце

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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