В Великобритании собрались легализировать марихуану

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У Зака Джексона, которому было всего лишь 6 месяцев, диагностировали тяжёлую форму эпилепсии. Несмотря на интенсивное лечение, мальчику не становилось лучше. После этого врачи решили прибегнуть к менее традиционным методам и прописали пациенту марихуану. На тот момент Заку уже исполнилось 18 лет. В ходе лечения медики отметили,