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Раздел: Медицина  
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Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее

Эти утренние привычки помогут похудеть быстрееУтро должно быть продуктивным.

С чего начинается ваш день? Вероятно, с привычных и сонных потягиваний, водных процедур, чашечки бодрящего кофе с бутербродами, просмотра ленты социальных сетей и недолгого пути до автомобиля. Почему бы не изменить свои привычки? Доказано, что активное начало дня и использование первых часов после пробуждения только для себя способствует продуктивному дню, успеху в делах, поддержанию отличной физической формы и снижению веса. С каких ритуалов начать свой день, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.

1. Ложитесь и вставайте в одно время

Многие люди экономят на сне и отдыхе всю неделю, регулярно засиживаясь за рабочим столом, а в выходные устраивают себе «медвежью спячку» до обеда. Большинство живут с такой привычкой и даже не подозревают, что в буквальном смысле насилуют свой организм. Возьмите, к примеру, работу печени. Она принимает участие во многих биологических процессах, напрямую или косвенно связана с деятельностью других важных систем организма. Если вы систематически нарушаете режим дня, вы вносите в работу печени и, соответственно, связанных с ней органов, настоящий хаос. Следствием служат хронические заболевания, плохое самочувствие по утрам и в течение дня, слабая работоспособность, сниженная умственная активность, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, лишний вес и даже ожирение. Не издевайтесь над собой, ложитесь и вставайте в одно и то же время.

2. Возьмите за привычку пить воду натощак

Вода и похудение - вещи взаимосвязанные. Чистая негазированная вода, выпитая перед основным приемом пищи или перекусом, заполняет желудок, тем самым позволяет контролировать аппетит и снижать число съеденных калорий. К тому же, достаточное количество жидкости повышает эффективность физических нагрузок, ускоряет процесс восстановления кожи, повышает ее упругость и эластичность. Лучшим образом на состоянии здоровья сказывается лечебная минеральная вода, насыщенная магнием. Известно, что этот элемент способствует стабилизации психоэмоционального фона и купированию нервных импульсов и, соответственно, снижению желания заесть неприятности, стрессовые ситуации и депрессивное состояние сладкими калорийными лакомствами. Это особенно актуально для тех, кто борется с лишним весом, ведь похудение предполагает отказ от любимых продуктов и в частых случаях нервозность, что может стать причиной срыва. Полезна привычка пить воду натощак. Доказано, что утренний прием воды на голодный желудок запускает обменные процессы в организме, способствует очистке кишечника от переработанной пищи, противодействует развитию гнилостных процессов, стимулирует перистальтику кишечника и предотвращает запоры. Также стакан воды натощак повышает всасываемую способность слизистой оболочки, улучшает работу лимфатической системы и усиливает мочеиспускание, а значит, предотвращает образование отеков.

3. Не тратьте время на социальные сети


Многие люди, только открыв глаза, бросаются в сети всемирной паутины, не замечая, как за просмотром фотографий и видео, теряют драгоценные минуты. А их, в свою очередь, можно посвятить простым физическим упражнениям, которые при регулярном выполнении помогут быстро сбросить лишний вес. Кроме борьбы с жировыми отложениями, утренняя зарядка тонизирует, повышает работоспособность за счет интенсивного движения крови по сосудам и насыщения головного мозга кислородом, усиливает концентрацию внимания и даже улучшает память.

4. Бегайте по утрам для борьбы с лишним весом

Исключите вредные привычки из своей жизни и перестаньте лениться, лучше встаньте пораньше и сделайте пробежку под ритмичные мотивы. Помимо снижения веса (при ежедневных пробежках по 40 минут и правильном питании можно сбросить 1-3 кг), утренняя физическая активность на свежем воздухе способствует укреплению иммунитета, оздоровлению всего организма в целом, улучшению состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, утренняя пробежка настраивает на позитивный лад, стимулирует умственную активность и повышает работоспособность.

5. Не пропускайте завтрак даже при похудении

Если вы решились на похудение или просто вступили на здоровый путь, ни в коем случае не отказывайтесь от завтрака. Сладкий кофе с бутербродами - не лучшее решение! Важно уделить утренней трапезе особое внимание, ведь от нее зависит общее самочувствие и продуктивность рабочего дня. Отказавшись от трапезы, человек обрекает себя на вялость, быструю усталость, переедание во время обеда, что, как правило, сулит сбои в работе желудочно-кишечного тракта и печени. Завтрак должен быть сбалансированным и богатым питательными компонентами. Сложные углеводы и белки приветствуются, а вот на жиры налегать не стоит. Идеальным завтраком вот уже много лет является овсяная каша. Она полна минеральных веществ и витаминов, а еще в ней много клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника и снижает риск возникновения запоров. Также в утренние часы не возбраняются мюсли со свежими фруктами и ягодами, омлет с томатами и зеленью, творог с горсточкой сухофруктов и орехов. Такие варианты завтраков станут помехой лишнему весу и залогом успешного дня.

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6. Пейте зеленый чай без сахара

Диетологи и врачи рекомендуют начинать свой день с зеленого чая без сахара. Антиоксиданты, числящиеся в напитке в огромном количестве, способствуют снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, продлевают молодость, притормаживают процессы старения, уменьшают вероятность заболеваемости раковыми болезнями. Также компоненты, содержащиеся в зеленом чае, улучшают обменные процессы, стабилизируют содержание сахара в крови, активизируют мозговую деятельность и повышают работоспособность. Кстати, совсем недавно ученые Бостонского университета провели исследование. В эксперименте приняли участие свыше семидесяти человек, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. Каждый из них взял за привычку употреблять по утрам зеленый чай. Спустя несколько месяцев исследователи опубликовали результаты. У всех участников повысилась проходимость кровеносных сосудов свыше, чем на 50%, это значит, что регулярное употребление чая существенно снижает риск возникновения инфаркта и инсульта.
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 Теги: привычки, похудение

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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