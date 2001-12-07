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Медики назвали продукты, затрудняющие работу сердца

Медики назвали продукты, затрудняющие работу сердца Употребление некоторой пищи стоит ограничить.

Не так давно ишемическая болезнь сердца (ИБС) была большой редкостью, теперь же половина вообще всех смертей – из-за сосудистых проблем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ученые считают, что главная причина – изменение стиля питания. А именно – потребление большого количества продуктов со «скрытыми» жирами и солью. Причем не экономить на еде вовсе не значит питаться полезно для сердца и сосудов, говорит эксперт врач-кардиолог, д.м.н. Марат Арипов.

Вот пятерка продуктов, опасных для сердца и сосудов:

1. Все изделия с модифицированными жирами: сдобное печенье, торты с кремом, многие жирные сыры.

2. Копченые и сырокопченые колбасы, покупные паштеты (в них очень много жира).

3. Икра – красная и черная.

4. Шампанское и шипучие вина.

5. Пиво – больше 0,5 в день для мужчин и больше 0,33 для женщин.

Высокое давление часто вообще не чувствуется

Мнение о том, что высокое давление нельзя не почувствовать (мол, обязательно будет стучать в висках, кровь прильет к лицу, а сердце будет колотиться как бешеное) – большой миф! Увы, многие гипертоники узнают реальные цифры своего давления уже на больничной койке, куда отправляются после «внезапного» сердечного приступа.

Коронарные артерии засоряются постепенно, и нарушение сосудистого тонуса тоже дает организму шанс - якобы - адаптироваться. В результате сердце привыкает работать на пределе, не доставляя нам внешних неудобств. А в один момент – острый приступ.

Чтобы этого не случилось, всем людям после 35 лет рекомендуется хотя бы раз в неделю измерять давление домашним тонометром. Верхняя граница нормы – 140/80 единиц. Все разговоры о том, мол, «мое рабочее давление – 150/90», глупость!

Первый симптом - плохой сон

Принято считать, что первый признак ишемической болезни - боли в левой части грудной клетки. Но на самом деле так проявляется либо уже развившаяся стенокардия (уже запущенная ИБС), либо вообще проблемы, не имеющие отношения к сердцу, например, гастрит, панкреатит или невралгии.

В свою очередь среди частых первые «звоночков» сердечно-сосудистых неполадок:

- нарушение сна (чаще всего это либо когда не можете толком заснуть вечером, такая лихорадочная тревожность, либо если частенько вскакиваете среди ночи);

- дневная усталость – казалось бы непонятно от чего;

- ощущение нехватки воздуха при привычных физнагрузках.

Правила фитнеса для сердца

Кстати, о физнагрузках. Самые вредные для сердца и сосудов – кратковременные спортивные занятия с большим напряжением (например, штанга и все «железо»). Чем круче и профессиональней тренажер, тем выше риск «сорвать» сердце.

Не тренируйтесь «на публику», мол, вот как я могу. Не гонитесь за ритмом соседей по спортзалу - у каждого своя подготовка, да и мозги тоже.

Следите за пульсом. Если он во время спортивной нагрузки зашкаливает за 130-140 ударов в минуту, то начинают, как говорят специалисты, «гореть» мышцы, в том числе самая главная - сердце. Дело в том, что при таком напряжении того кислорода, чем организм способен получить, не хватает для выработки нужной энергии. В итоге начинается кислородное голодание, одышка и перегрузка сердца.

Самые полезные для сосудов – аэробные нагрузки с большой амплитудой движений (беговая дорожка, пилатес, плавание).

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ВАЖНО! Чтобы согнать плотный и опасный для состояния сердца жир на животе (то есть абдоминальное ожирение), нужно заниматься не меньше 40 минут за раз. Только после этого времени можно «расшевелить» клетки зловредного жира на боках и талии.
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 Теги: сердце, продукты

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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