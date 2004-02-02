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Раздел: Мир  
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В зоопарке Китая змей кормили живыми щенками

В зоопарке Китая змей кормили живыми щенкамиЗоозащитники требуют обратить внимание на эту ситуацию.

В частном зоопарке в китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Пользователь Weibo Screaming_K опубликовал фотографии и видео, на которых щенков положили в один вольер с питонами.

Причем на одном из кадров змея обвилась вокруг детеныша и на ней заметны несколько выпуклостей, которые могут говорить о том, что пресмыкающееся уже съело несколько щенков.

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На публикацию обратило внимание азиатское отделение организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), которое призвало провести расследование в зоопарке.
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 Теги: Китай, зоопарк

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Сегодня, 12:00 » Автор: Анна Мартынова
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