В зоопарке Китая змей кормили живыми щенками

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Двухголовая черепаха появилась на свет в Зоопарке Сан-Антонио, и назвали ее Тельмой и Луизой. Черепашка родилась в Техасе 18 июня и будет показана публике уже в четверг в аквариуме зоопарка. Тельма и Луиза была одной из многих черепах, родившихся в этом месяце в зоопарке, но это единственная черепаха, у которой 2 головы. В