Раздел: Мир
В зоопарке Китая змей кормили живыми щенками
Зоозащитники требуют обратить внимание на эту ситуацию.
В частном зоопарке в китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Пользователь Weibo Screaming_K опубликовал фотографии и видео, на которых щенков положили в один вольер с питонами.
Причем на одном из кадров змея обвилась вокруг детеныша и на ней заметны несколько выпуклостей, которые могут говорить о том, что пресмыкающееся уже съело несколько щенков.
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На публикацию обратило внимание азиатское отделение организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), которое призвало провести расследование в зоопарке.
В частном зоопарке в китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Пользователь Weibo Screaming_K опубликовал фотографии и видео, на которых щенков положили в один вольер с питонами.
Причем на одном из кадров змея обвилась вокруг детеныша и на ней заметны несколько выпуклостей, которые могут говорить о том, что пресмыкающееся уже съело несколько щенков.
Читайте также: Сеть в восторге: российский чиновник брал взятки щенками
На публикацию обратило внимание азиатское отделение организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), которое призвало провести расследование в зоопарке.
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