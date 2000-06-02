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Макрон удивил журналистов необычной метафорой
Президент Франции сравнил разговоры с Трампом с колбасами.
Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Франции Эммануэль Макрон сравнил телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом с колбасами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
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"Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются колбасы, они вряд ли стали бы их есть", - сказал Макрон.
Президент Франции процитировал Отто Фон Бисмарка - первого райхсканцлера Германской империи, известного как "железный канцлер".
"Поэтому мне нравится, когда люди видят готовое блюдо. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит", - добавил Макрон.
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Ранее сообщалось, что Трамп провел "ужасный" телефонный разговор с Макроном. Макрон раскритиковал Трампа за его торговые пошлины в отношении товаров из ЕС и миграционную политику Белого дома.
Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Франции Эммануэль Макрон сравнил телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом с колбасами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
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"Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются колбасы, они вряд ли стали бы их есть", - сказал Макрон.
Президент Франции процитировал Отто Фон Бисмарка - первого райхсканцлера Германской империи, известного как "железный канцлер".
"Поэтому мне нравится, когда люди видят готовое блюдо. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит", - добавил Макрон.
Читайте также: Глава Starbucks уходит из компании после 36 лет работы
Ранее сообщалось, что Трамп провел "ужасный" телефонный разговор с Макроном. Макрон раскритиковал Трампа за его торговые пошлины в отношении товаров из ЕС и миграционную политику Белого дома.
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