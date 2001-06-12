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Раздел: Мир  
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Президент США прокомментировал будущую встречу с лидером КНДР

Президент США прокомментировал будущую встречу с лидером КНДР Трамп отметил, что вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР.

Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходят последние часы приготовления к исторической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро, но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!", – написал Трамп.

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Он также раскритиковал противников его встречи с Ким Чен Ыном, напомнив, что уже добился освобождения трех американцев в КНДР.
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 Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, встреча

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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