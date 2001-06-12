Раздел: Мир
Поезд насмерть сбил трех человек на юге Лондона
Полиция пока рассматривает смерть людей как необъяснимую и делает ряд неотложных запросов.
Три человека погибли после того, как их сбил поезд в южном Лондоне. В полиции пока не смогла объяснить причину трагедии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Британская транспортная полиция заявила, что их вызвали на Лоуборо-Джанкшн, станцию на оживленной пригородной линии около Брикстона, в 6.30 по местному времени, где три человека были найдены мертвыми на месте происшествия.
"Сейчас мы рассматриваем их смерть как необъяснимую и делаем ряд неотложных запросов. Я бы спросил каждого, кто был рядом с перекрестком Лафборо утром и увидел нечто, что, по его мнению, может оказаться полезным, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее ", - сказал Гэри Ричардсон из Британской транспортной полиции.
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Недавно в Жамбылской области Казахстана произошла крупная авария на железной дороге - погиб подросток, еще три человека пострадали.
Три человека погибли после того, как их сбил поезд в южном Лондоне. В полиции пока не смогла объяснить причину трагедии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Британская транспортная полиция заявила, что их вызвали на Лоуборо-Джанкшн, станцию на оживленной пригородной линии около Брикстона, в 6.30 по местному времени, где три человека были найдены мертвыми на месте происшествия.
"Сейчас мы рассматриваем их смерть как необъяснимую и делаем ряд неотложных запросов. Я бы спросил каждого, кто был рядом с перекрестком Лафборо утром и увидел нечто, что, по его мнению, может оказаться полезным, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее ", - сказал Гэри Ричардсон из Британской транспортной полиции.
Читайте также: В Британии пассажиры самолета пострадали от высокого давления в салоне
Недавно в Жамбылской области Казахстана произошла крупная авария на железной дороге - погиб подросток, еще три человека пострадали.
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