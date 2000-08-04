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Раздел: Мир  
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Крушение самолета в США: погибли пять человек

Крушение самолета в США: погибли пять человек Самолет упал на стоянку.

В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку около магазина, в результате аварии погибли пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн.

Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находящихся на стоянке не пострадал.

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Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.
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 Теги: США, самолет, авария

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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