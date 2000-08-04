Крушение самолета в США: погибли пять человек

Самолет упал на стоянку.



В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку около магазина, в результате аварии погибли пять человек, сообщает



Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн.



Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находящихся на стоянке не пострадал.



Читайте также: Испанские ВВС случайно выпустили боевую ракету



Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку около магазина, в результате аварии погибли пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн.Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находящихся на стоянке не пострадал.Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.



