» » Около Японии произошло мощное землетрясение
Раздел: Мир  
0

Около Японии произошло мощное землетрясение

Около Японии произошло мощное землетрясение Подземные толчки наблюдались у берегов страны.

У северо-восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте геологической службы США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вiкна Одеса.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 243 километрах к северо-востоку от населенного пункта Офунато», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Читайте также: Крушение самолета в США: погибли пять человек

Угроза цунами не объявлялась.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Япония, землетрясение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     101
     0

Похожие новости по теме

Чили сотрясло мощное землетрясение Чили сотрясло мощное землетрясение

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

В восточной части Японии произошло мощное землетрясение В восточной части Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

В столице Японии произошло мощное землетрясение В столице Японии произошло мощное землетрясение

В Токио произошло землетрясение магнитудой 6,3

Мощное землетрясение произошло у берегов Японии Мощное землетрясение произошло у берегов Японии

Землетрясение оценивается как "разрушительное".

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения расположен на глубине 127,8 км.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх