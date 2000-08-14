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Раздел: Мир  
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В Мексике произошла серия вооруженных нападений на бары

В Мексике произошла серия вооруженных нападений на бары Неизвестные стреляли по посетителям заведений.

В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

При нападении также пострадали пять человек.

Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Мексиканские организованные преступные группировки и сообщества убили с января по июнь 2018 года 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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 Теги: Мексика, нападения

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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