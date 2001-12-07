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Раздел: Мир  
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В Судане потерпел крушение вертолет с чиновниками

В Судане потерпел крушение вертолет с чиновникамиВ результате крушения вертолета в Судане погибло не менее семи чиновников

По сообщениям государственного информационного агентства SUNA, в воскресенье, 9 декабря, в результате крушения вертолета в восточном штате Аль-Кадариф в Судане, погибло не менее семи чиновников местного правительства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

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Среди погибших - губернатор штата и три сотрудника службы безопасности. Причины аварии пока неизвестны.
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 Теги: Судан, вертолёт

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Сегодня, 16:50 » Автор: Татьяна Ларина
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