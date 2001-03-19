Раздел: Невероятное
На спутниковых снимках "Зоны 51" нашли неопознанный объект странной формы
В Сети спорят об инопланетном происхождении объекта.
Виртуальные археологи-исследователи всего паранормального благодаря сервису Google Map обнаружили недалеко от знаменитой американской секретной базы в Неваде «Зоне-51» весьма странный объект, который многие из них тут же нарекли «инопланетным кораблем» Esoreiter.
Находка в самом деле имеет странную форму, однако любая земная конструкция может выглядеть вполне причудливо, если бы не одно «но» - данная структура найдена близ базы, которая стала уже притчей во языцех. Однако исследовательская команда организации SecureTeam10, проведя свое независимое изучение этого объекта, пришла к выводу, что он находится в 800 километрах от «Зоны-51», а конкретно - в районе Чайна Лейк штата Калифорния, поэтому никакого отношения к секретной базе может и не иметь.
Тем не менее, пользователи Всемирной паутины тут же подхватили информацию и стали делать различные предположение, что это такое. Наиболее скептически настроенные юзеры считают, что вокруг «Зоны-51» поднимается слишком много шума из ничего. Во-первых, объект слишком далеко от секретной базы.
Во-вторых, американские военные не дураки, чтобы выставлять напоказ что-то инопланетное (они что, не знают о сервисе Google Map и прочих картографических приложениях современности?) Странный объект вполне может быть чем угодно, например, водохранилищем.
Оппоненты скептиков не согласны с такой версией, поскольку для водохранилища объект выглядит слишком причудливым, и потом его здесь не было еще несколько дней назад (территория вокруг «Зоны-51» просматривается виртуальными исследователями постоянно и очень тщательно).
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Причем в другом картографическом приложении данный объект выглядит еще более загадочным, вызывая немало вопросов. В общем, тема осталась открытой, пока открытой, думается, что-то да прояснится в течение ближайших дней. По крайней мере, будем надеяться на это…
Виртуальные археологи-исследователи всего паранормального благодаря сервису Google Map обнаружили недалеко от знаменитой американской секретной базы в Неваде «Зоне-51» весьма странный объект, который многие из них тут же нарекли «инопланетным кораблем» Esoreiter.
Находка в самом деле имеет странную форму, однако любая земная конструкция может выглядеть вполне причудливо, если бы не одно «но» - данная структура найдена близ базы, которая стала уже притчей во языцех. Однако исследовательская команда организации SecureTeam10, проведя свое независимое изучение этого объекта, пришла к выводу, что он находится в 800 километрах от «Зоны-51», а конкретно - в районе Чайна Лейк штата Калифорния, поэтому никакого отношения к секретной базе может и не иметь.
Тем не менее, пользователи Всемирной паутины тут же подхватили информацию и стали делать различные предположение, что это такое. Наиболее скептически настроенные юзеры считают, что вокруг «Зоны-51» поднимается слишком много шума из ничего. Во-первых, объект слишком далеко от секретной базы.
Во-вторых, американские военные не дураки, чтобы выставлять напоказ что-то инопланетное (они что, не знают о сервисе Google Map и прочих картографических приложениях современности?) Странный объект вполне может быть чем угодно, например, водохранилищем.
Оппоненты скептиков не согласны с такой версией, поскольку для водохранилища объект выглядит слишком причудливым, и потом его здесь не было еще несколько дней назад (территория вокруг «Зоны-51» просматривается виртуальными исследователями постоянно и очень тщательно).
Читайте также: На панорамах Google из Шотландии нашли странные объекты в небе
Причем в другом картографическом приложении данный объект выглядит еще более загадочным, вызывая немало вопросов. В общем, тема осталась открытой, пока открытой, думается, что-то да прояснится в течение ближайших дней. По крайней мере, будем надеяться на это…
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