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Раздел: Невероятное  
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В глазу индийской девочки жила целая колония муравьев

В глазу индийской девочки жила целая колония муравьев Врачи извлекли несколько десятков насекомых из глаза одиннадцатилетней девочки.

В Индии, в штате Карнатака, произошел уникальный случай: из глаза одиннадцатилетней девочки вытащили шестьдесят муравьев. Удивлению медиков не было предела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

История началась с того, что девочка по имени Ашвини пожаловалась родителям на зуд в глазу. Со временем дискомфорт перерос в невыносимую боль. Только когда проблема начала доставлять максимум неудобств, девочку решили показать врачам. Стоит отметить, что семья живет в маленькой деревне Белтангади, поэтому больница находится на приличном расстоянии.

До посещения врача за веком у Ашвини родители нашли одного муравья, однако не придали ему какого-либо значения. В медпункте врач осмотрел глаз девочки, но не обнаружил проблем. Специалист прописал глазные капли и отпустил пациентку.

Регулярное закапывание средства привело к тому, что каждый день из глаза Ашвини доставали по 5-6 мертвых насекомых. В общем количестве уже вытащили 60 муравьев.

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Врач, который осматривал девочку, предположил, что насекомые залезли в глаз через ухо во время сна. Другие специалисты раскритиковали это заявление, но другие теории не стали выдвигать, так как не осматривали Ашвини лично.
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 Теги: Индия, муравьи, глаз

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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