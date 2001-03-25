Раздел: Невероятное
На кладбище в Ливерпуле сфотографировали призрак солдата
Таинственный объект сфотографировали над могилой середины 17-го века.
Загадочная человеческая фигура запечатлена парящей над могилой. Это произошло на известном (обильно «населенном привидениями») Кладбище Святого Иакова в английском Ливерпуле. Автор снимка убеждена, что ей удалось сфотографировать дух солдата середины 17-го века, материализовавшийся на месте своего вечного упокоения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Канадская путешественница Луиза Фарелл рассказывает, что несколько дней назад отправилась сюда в темное время суток с другими туристами в ходе так называемого «призрачного тура». Женщина даже не подозревала, что ей посчастливится прикоснуться в ту ночь к чему-то потустороннему и пугающему.
Взглянув на представленный ниже кадр, можно в самом деле рассмотреть антропоморфный силуэт, возвышающийся над надгробным камнем. По словам Фарелл, предполагаемый выходец из иного мира одет в доспехи, использовавшиеся европейскими солдатами в 17-м веке. А на голове духа, дескать, заметен шлем.
Кит Брейтуэйт, организовывающий ежемесячные «призрачный туры» по городу с 2002 года, ознакомился со сделанным Луизой фото и заключил, что это один из наиболее впечатляющих материалов, полученных его экскурсантами. Специалист считает, что речь идет о фантоме военного, погибшего в 1644 году, когда Руперт Пфальцский осадил Ливерпуль вместе с 10 тысячами своих солдат. То ли это призрак одного из осаждавших город, то ли одного из обороняющих его.
Вот что рассказывает о случившемся Луиза: "Это была моя первая вылазка с Китом. Я была очень взволнована, хотя и не верила, что мне удастся увидеть что-нибудь сверхъестественное на Кладбище Святого Иакова, тем более сфотографировать это. То, что произошло там, превзошло все мои ожидания".
Читайте также: На снимках поверхности Луны нашли колесо
"Сперва я заметила над могилой чье-то смутное лицо, затем поняла, что над надгробием парит человек. Я достала свой мобильный и засняла таинственного незнакомца. После этого он медленно растворился в воздухе. Никто, кроме меня, не видел призрак солдата, но, к счастью, он хорошо запечатлелся на фото", - добавила девушка.
Загадочная человеческая фигура запечатлена парящей над могилой. Это произошло на известном (обильно «населенном привидениями») Кладбище Святого Иакова в английском Ливерпуле. Автор снимка убеждена, что ей удалось сфотографировать дух солдата середины 17-го века, материализовавшийся на месте своего вечного упокоения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Канадская путешественница Луиза Фарелл рассказывает, что несколько дней назад отправилась сюда в темное время суток с другими туристами в ходе так называемого «призрачного тура». Женщина даже не подозревала, что ей посчастливится прикоснуться в ту ночь к чему-то потустороннему и пугающему.
Взглянув на представленный ниже кадр, можно в самом деле рассмотреть антропоморфный силуэт, возвышающийся над надгробным камнем. По словам Фарелл, предполагаемый выходец из иного мира одет в доспехи, использовавшиеся европейскими солдатами в 17-м веке. А на голове духа, дескать, заметен шлем.
Кит Брейтуэйт, организовывающий ежемесячные «призрачный туры» по городу с 2002 года, ознакомился со сделанным Луизой фото и заключил, что это один из наиболее впечатляющих материалов, полученных его экскурсантами. Специалист считает, что речь идет о фантоме военного, погибшего в 1644 году, когда Руперт Пфальцский осадил Ливерпуль вместе с 10 тысячами своих солдат. То ли это призрак одного из осаждавших город, то ли одного из обороняющих его.
Вот что рассказывает о случившемся Луиза: "Это была моя первая вылазка с Китом. Я была очень взволнована, хотя и не верила, что мне удастся увидеть что-нибудь сверхъестественное на Кладбище Святого Иакова, тем более сфотографировать это. То, что произошло там, превзошло все мои ожидания".
Читайте также: На снимках поверхности Луны нашли колесо
"Сперва я заметила над могилой чье-то смутное лицо, затем поняла, что над надгробием парит человек. Я достала свой мобильный и засняла таинственного незнакомца. После этого он медленно растворился в воздухе. Никто, кроме меня, не видел призрак солдата, но, к счастью, он хорошо запечатлелся на фото", - добавила девушка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3537
0
Оставьте свой комментарий