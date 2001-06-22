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Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой

Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой Цена таких щенков в питомниках начинается от 500 долларов.

Курьезный случай произошел в Киеве на улице Московской недалеко от Печерского управления полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Местная жительница вышла погулять со своим стаффордширским терьером, и тут на нее напал грабитель, причем объектом преступного посягательства стала не сама киевлянка, а... ее пес бойцовской породы.

На улице к киевлянке подскочил высокий парень в кепке, надвинутой на глаза, и вырвал из рук поводок, после чего убежал вместе с ее стаффом.

Почему собака далась в руки незнакомцу и не стала защищать хозяйку – загадка. Из открытых источников известно, что собаки этой породы имеют высокий порог раздражительности. Им необходима ранняя социализация и последовательное воспитание. Зачастую собака становится агрессивной, если чувствует какую-либо опасность. Настороженно относится к посторонним людям.

В то же время известно, что цена на щенков стаффа в столичных питомниках начинается от 500 долларов США.

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Куда грабитель собрался пристроить взрослую собаку да еще чужую – вопрос открытый.
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 Теги: Киев, ограбление, собака

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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