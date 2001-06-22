Раздел: Невероятное
Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой
Цена таких щенков в питомниках начинается от 500 долларов.
Курьезный случай произошел в Киеве на улице Московской недалеко от Печерского управления полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Местная жительница вышла погулять со своим стаффордширским терьером, и тут на нее напал грабитель, причем объектом преступного посягательства стала не сама киевлянка, а... ее пес бойцовской породы.
На улице к киевлянке подскочил высокий парень в кепке, надвинутой на глаза, и вырвал из рук поводок, после чего убежал вместе с ее стаффом.
Почему собака далась в руки незнакомцу и не стала защищать хозяйку – загадка. Из открытых источников известно, что собаки этой породы имеют высокий порог раздражительности. Им необходима ранняя социализация и последовательное воспитание. Зачастую собака становится агрессивной, если чувствует какую-либо опасность. Настороженно относится к посторонним людям.
В то же время известно, что цена на щенков стаффа в столичных питомниках начинается от 500 долларов США.
Читайте также: Сиамский залив резко обмельчал впервые за всю историю
Куда грабитель собрался пристроить взрослую собаку да еще чужую – вопрос открытый.
Курьезный случай произошел в Киеве на улице Московской недалеко от Печерского управления полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Местная жительница вышла погулять со своим стаффордширским терьером, и тут на нее напал грабитель, причем объектом преступного посягательства стала не сама киевлянка, а... ее пес бойцовской породы.
На улице к киевлянке подскочил высокий парень в кепке, надвинутой на глаза, и вырвал из рук поводок, после чего убежал вместе с ее стаффом.
Почему собака далась в руки незнакомцу и не стала защищать хозяйку – загадка. Из открытых источников известно, что собаки этой породы имеют высокий порог раздражительности. Им необходима ранняя социализация и последовательное воспитание. Зачастую собака становится агрессивной, если чувствует какую-либо опасность. Настороженно относится к посторонним людям.
В то же время известно, что цена на щенков стаффа в столичных питомниках начинается от 500 долларов США.
Читайте также: Сиамский залив резко обмельчал впервые за всю историю
Куда грабитель собрался пристроить взрослую собаку да еще чужую – вопрос открытый.
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