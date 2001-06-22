Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой

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В провинции Чжэцзян щенка тибетского мастифа продали за 19 млн юаней (около 1,9 млн долларов). Житель Чжэцзяна, занимающийся разведением тибетских мастифов, рассказал в интервью местной газете, что новым владельцем щенка золотистого окраса, который может считаться самой дорогой собакой в мире, стал глава строительной компании