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Раздел: Невероятное  
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Глобальное потепление привело к появлению токсичных водорослей

Глобальное потепление привело к появлению токсичных водорослей Такие водоросли опасны и для людей.

Сильное распространение токсичных морских водорослей у берегов Флориды за это лето погубило уже сотни животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Водоросли содержат опасные бреветоксины, вызывающие проблемы с дыханием у животных и у людей.

Эти водоросли также известны как "Красный прилив". Так называют цветение воды, вызванное вспышкой численности динофитовых водорослей. Красный прилив не обязательно окрашивает воду в красный цвет, встречаются и загрязненные водорослями желтые или зеленые воды.

Обычно цветение начинается в октябре, а убавляется к апрелю. Но в этом году оно продолжается и летом, особенно в районах городов Тампа и Сарасота.

Исследователи говорят, что это происходит из-за общего повышения температуры.

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С начала лета в охваченных цветением районах из воды выловили сотни мертвых морских черепах и огромное количество рыбы. А недавно тут был обнаружен плавающий труп ламантина.

Глобальное потепление привело к появлению токсичных водорослей
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 Теги: водоросли, глобальное потепление

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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