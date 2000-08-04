Раздел: Невероятное
Глобальное потепление привело к появлению токсичных водорослей
Такие водоросли опасны и для людей.
Сильное распространение токсичных морских водорослей у берегов Флориды за это лето погубило уже сотни животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Водоросли содержат опасные бреветоксины, вызывающие проблемы с дыханием у животных и у людей.
Эти водоросли также известны как "Красный прилив". Так называют цветение воды, вызванное вспышкой численности динофитовых водорослей. Красный прилив не обязательно окрашивает воду в красный цвет, встречаются и загрязненные водорослями желтые или зеленые воды.
Обычно цветение начинается в октябре, а убавляется к апрелю. Но в этом году оно продолжается и летом, особенно в районах городов Тампа и Сарасота.
Исследователи говорят, что это происходит из-за общего повышения температуры.
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С начала лета в охваченных цветением районах из воды выловили сотни мертвых морских черепах и огромное количество рыбы. А недавно тут был обнаружен плавающий труп ламантина.
Сильное распространение токсичных морских водорослей у берегов Флориды за это лето погубило уже сотни животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Водоросли содержат опасные бреветоксины, вызывающие проблемы с дыханием у животных и у людей.
Эти водоросли также известны как "Красный прилив". Так называют цветение воды, вызванное вспышкой численности динофитовых водорослей. Красный прилив не обязательно окрашивает воду в красный цвет, встречаются и загрязненные водорослями желтые или зеленые воды.
Обычно цветение начинается в октябре, а убавляется к апрелю. Но в этом году оно продолжается и летом, особенно в районах городов Тампа и Сарасота.
Исследователи говорят, что это происходит из-за общего повышения температуры.
Читайте также: Китайские поедатели насекомых заразились опасными паразитами
С начала лета в охваченных цветением районах из воды выловили сотни мертвых морских черепах и огромное количество рыбы. А недавно тут был обнаружен плавающий труп ламантина.
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