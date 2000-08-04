В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш

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Ученые из Университета Сычуани предложили использовать свиней в совершенно иной сфере. Кроме получения из них ценной мясной продукции, ученые говорят о возможности с помощью свиней окончательной победы над одной из самых страшных и неизлечимой болезни сегодняшнего времени. Китайские ученые уверены в том, что помешать развитию