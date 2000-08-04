Раздел: Невероятное
В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш
Очевидцы сняли необычное существо на видео.
Западные СМИ массово пишут о рождении человекоподобной свиньи. Инцидент произошел в Кении, на ферме в городе Муранги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
У обычной свиньи на свет появился детеныш с чертами поросенка и младенца одновременно. От свиньи созданию достались лишь клыки и пятак. Согласно комментарию фермеру, особь относится к мужскому полу.
Пользователи сети по-разному восприняли новость. Кто-то проявил незаурядный интерес, а кто-то – полное недоверие. Скептики уверены, что на фото приведена мастерски созданная силиконовая кукла. Не стоит забывать, что ни одно животное не может родить детеныша с генами человека.
Читайте также: Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"
Правдивая эта история либо сущий вымысел – решать только вам.
Западные СМИ массово пишут о рождении человекоподобной свиньи. Инцидент произошел в Кении, на ферме в городе Муранги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
У обычной свиньи на свет появился детеныш с чертами поросенка и младенца одновременно. От свиньи созданию достались лишь клыки и пятак. Согласно комментарию фермеру, особь относится к мужскому полу.
Пользователи сети по-разному восприняли новость. Кто-то проявил незаурядный интерес, а кто-то – полное недоверие. Скептики уверены, что на фото приведена мастерски созданная силиконовая кукла. Не стоит забывать, что ни одно животное не может родить детеныша с генами человека.
Читайте также: Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"
Правдивая эта история либо сущий вымысел – решать только вам.
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