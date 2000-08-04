» » В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш
Раздел: Невероятное  
0

В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш

В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш Очевидцы сняли необычное существо на видео.

Западные СМИ массово пишут о рождении человекоподобной свиньи. Инцидент произошел в Кении, на ферме в городе Муранги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

У обычной свиньи на свет появился детеныш с чертами поросенка и младенца одновременно. От свиньи созданию достались лишь клыки и пятак. Согласно комментарию фермеру, особь относится к мужскому полу.

Пользователи сети по-разному восприняли новость. Кто-то проявил незаурядный интерес, а кто-то – полное недоверие. Скептики уверены, что на фото приведена мастерски созданная силиконовая кукла. Не стоит забывать, что ни одно животное не может родить детеныша с генами человека.

Читайте также: Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"

Правдивая эта история либо сущий вымысел – решать только вам.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кения, свинья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     157
     0

Похожие новости по теме

Американец пережил рак мозга и Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"

Американец пережил рак мозга и отделение черепа от позвоночника.

Гибрид свиньи, собаки и человека сняли на видео Гибрид свиньи, собаки и человека сняли на видео

Труп странного животного имел человеческие пальцы вместо копыт.

Впервые создан гибрид свиньи и человека Впервые создан гибрид свиньи и человека

Ученые в более 1,4 тысячи свиных зародышей вводили один из трех типов человеческих индуцированных стволовых клеток.

В Китае родился поросенок с хоботом. Фото В Китае родился поросенок с хоботом. Фото

У малыша полностью отсутствовал рот.

Человечество спасут свиньи Человечество спасут свиньи

Ученые из Университета Сычуани предложили использовать свиней в совершенно иной сфере. Кроме получения из них ценной мясной продукции, ученые говорят о возможности с помощью свиней окончательной победы над одной из самых страшных и неизлечимой болезни сегодняшнего времени. Китайские ученые уверены в том, что помешать развитию

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх