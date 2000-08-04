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На пляжах Калифорнии появился неприятный запах

На пляжах Калифорнии появился неприятный запах Источник скверного запаха - океан.

Жители штата Калифорния не могут спокойно ходить по пляжах из-за неприятного запаха исходящего из океана. Как стало известно, причина вони кроется в дегазации океана: в воде происходят процессы, из-за которых газ выходит наружу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Проблема началась несколько дней назад. Тогда чиновникам начали массово поступать жалобы от людей. Местные власти призвали не паниковать

Граждане находятся в бешенстве, так как чиновники даже не удосужились объяснить, из-за чего вообще на улицах стоит вонь. Они лишь попросили сохранять здравый рассудок и спокойствие.

Ученые отметили, что в океане наблюдается процесс дегазации, во время которого из глубин океана поднимается газ с неприятным запахом. Вонь накрыла все прибрежные населенные пункты. Люди жалуются, что на улице находиться невыносимо.

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Согласно заявлению властей, газ не токсичен, поэтому повода для паники нет. Некоторые специалисты не исключают вариант, что неприятный запах исходит из сейсмически активных территорий, где образовались трещины в грунте.
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 Теги: Калифорния, пляжи, запах

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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