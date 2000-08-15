Раздел: Невероятное
Ученые объяснили происхождение загадочных световых полос в небе
Точная природа феномена до сих пор остается неизвестной.
Ученые из США и Канады выяснили, что редкое атмосферное явление, прозванное открывшими его исследователями-любителями «Стивом», не является полярным сиянием, несмотря на сходство, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
«Стив» впервые был замечен энтузиастами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, отличавшиеся от известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров. Первоначально считалось, что «Стив» сам является редким видом полярных сияний.
Однако в новой научной работе ученые показало, что «Стив» имеет другую природу. Обычное полярное сияние создается через взаимодействие солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц (протонами и электронами) с молекулами земной атмосферы. Однако 28 марта 2008 года, когда наблюдалось явление, орбитальный спутник, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), не зарегистрировал потока заряженных частиц. Это значит, что причиной возникновения «Стива» являются какие-то иные механизмы.
Читайте также: Ученые объяснили происхождение загадочных сфер
Ученые планируют продолжить исследования и проверить, может ли феномен возникать из-за потоков, состоящих из быстрых ионов и электронов с высокой энергией в ионосфере.
Ученые из США и Канады выяснили, что редкое атмосферное явление, прозванное открывшими его исследователями-любителями «Стивом», не является полярным сиянием, несмотря на сходство, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
«Стив» впервые был замечен энтузиастами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, отличавшиеся от известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров. Первоначально считалось, что «Стив» сам является редким видом полярных сияний.
Однако в новой научной работе ученые показало, что «Стив» имеет другую природу. Обычное полярное сияние создается через взаимодействие солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц (протонами и электронами) с молекулами земной атмосферы. Однако 28 марта 2008 года, когда наблюдалось явление, орбитальный спутник, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), не зарегистрировал потока заряженных частиц. Это значит, что причиной возникновения «Стива» являются какие-то иные механизмы.
Читайте также: Ученые объяснили происхождение загадочных сфер
Ученые планируют продолжить исследования и проверить, может ли феномен возникать из-за потоков, состоящих из быстрых ионов и электронов с высокой энергией в ионосфере.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
250
0
Также советуем посмотреть
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
Оставьте свой комментарий