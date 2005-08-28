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Раздел: Невероятное  
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Химик рассказал о свойствах самого необычного металла на Земле

Химик рассказал о свойствах самого необычного металла на Земле После контакта с этим металлом люди долго пахнут чесноком.

Об этом необычном и весьма редком металле из периодической таблицы Менделеева – теллуре знают далеко немногие: только специалисты-химики и непосредственно работающие с ним, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Этот металл редкий потому, что в земной коре в виде ископаемого его обнаружить проблематично, поскольку он легко вступает в реакцию с водой и становится летучим гидридом, который просто «убегает» в космос.

Теллур сегодня получают лишь искусственным путем, более того, он даже может быть побочным продуктом, который специально восстанавливают до металлического элемента, поскольку его затем используют в производстве солнечных батарей и SSD-дисков – современных жестких винчестеров.

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Но удивителен этот металл своим «чесночным» качеством. Если его поддержать в руке даже несколько секунд, то вам будет гарантирован чесночный запах изо рта в течение нескольких недель. Причем, как уверяют ученые, при этом человеческий организм не получает никаких побочных эффектов, кроме «чесночного» - удивительно и в какой-то мере даже фантастично, поскольку объяснить все это с научной точки зрения никто пока еще не сподобился…

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 Теги: металл, свойства

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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