Раздел: Невероятное
Стало известно, откуда берутся узоры на поверхности Луны
Происхождение лунных вихрей было загадкой для ученых.
Американские ученые объяснили возникновение "вихрей" - загадочных светлых узоров на поверхности Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Известно, что местоположение лунных вихрей совпадает с областями высокой напряженности магнитного поля. В то же время Луна не имеет вращающегося ядра, которое способно генерировать глобальное магнитное поле. Хотя каждый вихрь имеет связанную с ним магнитную аномалию, не в каждой такой области встречаются узоры. Кроме того, вихри менее выражены и менее сложны с высотой поверхности, на которой они сформировались. Также они менее подвержены выветриванию, чем окружающий реголит, в результате чего сохраняется их относительно высокое альбедо.
Результаты моделирования исследователями Ратгерского университета в США показали, что завихрения должны возникать в непосредственной близости от источника магнитного поля или прямо над ним.
Сами источники, очевидно, залегают неглубоко и представляют собой лавовые трубки - каналы, образовавшиеся при неравномерном остывании лавы, стекающей со склона вулкана. Верхний слой потока расплавленной породы остывает, образуя корку, а жидкая горячая часть вытекает из-под нее, образуя полость. На луне эти базальтовые структуры образовались примерно 3-4 миллиарда лет назад.
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Лунные породы при нагревании до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении в присутствии магнитного поля и отсутствии кислорода становятся намагниченными. Это объясняется тем, что высокая температура приводит к разрушению минералов и высвобождению заключенного в них железа, атомы которого ориентируются вдоль линий внешнего магнитного поля. Лунное магнитное поле исчезло примерно один миллиард лет назад, что позволяет установить минимальный возраст вихрей.
Американские ученые объяснили возникновение "вихрей" - загадочных светлых узоров на поверхности Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Известно, что местоположение лунных вихрей совпадает с областями высокой напряженности магнитного поля. В то же время Луна не имеет вращающегося ядра, которое способно генерировать глобальное магнитное поле. Хотя каждый вихрь имеет связанную с ним магнитную аномалию, не в каждой такой области встречаются узоры. Кроме того, вихри менее выражены и менее сложны с высотой поверхности, на которой они сформировались. Также они менее подвержены выветриванию, чем окружающий реголит, в результате чего сохраняется их относительно высокое альбедо.
Результаты моделирования исследователями Ратгерского университета в США показали, что завихрения должны возникать в непосредственной близости от источника магнитного поля или прямо над ним.
Сами источники, очевидно, залегают неглубоко и представляют собой лавовые трубки - каналы, образовавшиеся при неравномерном остывании лавы, стекающей со склона вулкана. Верхний слой потока расплавленной породы остывает, образуя корку, а жидкая горячая часть вытекает из-под нее, образуя полость. На луне эти базальтовые структуры образовались примерно 3-4 миллиарда лет назад.
Читайте также: У нашей планеты появился второй спутник
Лунные породы при нагревании до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении в присутствии магнитного поля и отсутствии кислорода становятся намагниченными. Это объясняется тем, что высокая температура приводит к разрушению минералов и высвобождению заключенного в них железа, атомы которого ориентируются вдоль линий внешнего магнитного поля. Лунное магнитное поле исчезло примерно один миллиард лет назад, что позволяет установить минимальный возраст вихрей.
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