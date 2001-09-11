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Стало известно, откуда берутся узоры на поверхности Луны

Стало известно, откуда берутся узоры на поверхности Луны Происхождение лунных вихрей было загадкой для ученых.

Американские ученые объяснили возникновение "вихрей" - загадочных светлых узоров на поверхности Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Известно, что местоположение лунных вихрей совпадает с областями высокой напряженности магнитного поля. В то же время Луна не имеет вращающегося ядра, которое способно генерировать глобальное магнитное поле. Хотя каждый вихрь имеет связанную с ним магнитную аномалию, не в каждой такой области встречаются узоры. Кроме того, вихри менее выражены и менее сложны с высотой поверхности, на которой они сформировались. Также они менее подвержены выветриванию, чем окружающий реголит, в результате чего сохраняется их относительно высокое альбедо.

Результаты моделирования исследователями Ратгерского университета в США показали, что завихрения должны возникать в непосредственной близости от источника магнитного поля или прямо над ним.

Сами источники, очевидно, залегают неглубоко и представляют собой лавовые трубки - каналы, образовавшиеся при неравномерном остывании лавы, стекающей со склона вулкана. Верхний слой потока расплавленной породы остывает, образуя корку, а жидкая горячая часть вытекает из-под нее, образуя полость. На луне эти базальтовые структуры образовались примерно 3-4 миллиарда лет назад.

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Лунные породы при нагревании до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении в присутствии магнитного поля и отсутствии кислорода становятся намагниченными. Это объясняется тем, что высокая температура приводит к разрушению минералов и высвобождению заключенного в них железа, атомы которого ориентируются вдоль линий внешнего магнитного поля. Лунное магнитное поле исчезло примерно один миллиард лет назад, что позволяет установить минимальный возраст вихрей.

Стало известно, откуда берутся узоры на поверхности Луны
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 Теги: Луна, узоры

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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