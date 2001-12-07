Раздел: Невероятное
Эксперты рассказали о возможном наличии интеллекта у растений
Растения не так просты, какими они могут показаться.
Считая себя венцом творения, человек полагает, что является самым умным созданием на земле. При этом он допускает, что животные (в особенности домашние) также обладают некоторым интеллектом, но полностью отказывает в нем растениям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
О потерявших разум людях принято говорить, что они ведут растительный образ жизни. А слово «овощ» вам ничего не напоминает?
На самом деле наши представления и суждения о растениях нелепы и крайне примитивны.
Древние считали растения не только умными, но и духовными
Знаменитый средневековый врач Парацельс писал в своей «Оккультной ботанике», что у каждого растения есть разум и даже душа. Это знали и древние мудрецы. Мы же почему-то считаем, что растения не способны чувствовать, не могут страдать, - просто в них протекают определенные химические реакции. Да и потом, зачем волноваться, переживать, если от опасности нельзя ни убежать, ни защититься?..
Исследования современных ученых опровергают это мнение. Сначала появились данные о том, что растения ощущают боль, когда им наносят раны, и издают «крики», которые воспринимают их зеленые собратья-соседи и регистрируют гальванометры. Также выяснилось, что растения, как и люди, страдают от жажды и голода, что они обладают своеобразной иммунной системой и структурами, аналогичными нервным волокнам. Наконец, растения обмениваются информацией друг с другом.
В 1926г. индийский ученый Джагдиш Чандра Бос установил, что на раздражение растения отвечают электрическими импульсами. Долгое время на данный факт внимания практически не обращали, однако сейчас ученые выяснили, что электросигналы обрабатываются в мембранах клеток, и благодаря этому растения чутко отслеживают изменения внешней среды и реагируют на них, меняя сроки цветения, количество и скорость роста листьев.
Растения знают язык ароматов
Современные химические приборы показали, что ароматы заменяют растениям слова или звуки, спасая их от гибели, как нас – призыв о помощи. Такой «язык ароматов» понимают не только растения, но также ползающая и летающая вокруг них хищная «братия» насекомых.
Как утверждает американский исследователь Эрик Дэвис, когда растения подвергаются атаке вредителей, это становится известно всем их сородичам. Оказывается, растительный мир тоже полон хитрости и борьбы: он реагирует на множество внешних раздражителей, мобилизуя все силы, призывает на помощь нужных союзников, маскируется и изобретает коварные ловушки. Даже представляет, что его ждет, и старается избежать беды - фактически изменить собственную судьбу. Иногда поведение растений бывает столь «продуманным» и сложным, что появляется мысль: не обладают ли они настоящим разумом?..
Растения - великие хитрецы
Ученый из Нидерландов Марсель Дикке обратил внимание на удивительную способность многих растений призывать на помощь к себе защитников. Так, при нападении паутинных клещей всем известный огурец выделяет на своих листьях терпеноиды – особые ароматные вещества. На этот запах собираются насекомые-хищники - «телохранители» огурцов, уничтожающие их врагов.
Некоторые растения действуют в отношении неприятеля на опережение, готовясь встретить его во всеоружии, и с этой целью вырабатывают метилжасмонат (жасмоновую кислоту). Гусеницы еще только ползут, а хищники, предупрежденные растениями, уже начеку. Интересно, что когда исследователи наносили растениям механические повреждения (царапали, кололи и резали), те терпели, не выделяя вещества, привлекающие насекомых-защитников. Из этого следует, что растения осознают характер повреждений, то есть отличают грызущую их гусеницу от действия иголки или ножа.
Еще пример. На листья вяза отложил яйца мотылек. Дерево не стало дожидаться, пока из этих яиц выползут прожорливые гусеницы, и призвало защитников. Не успели вредоносные личинки подрасти, как их съели прибывшие на зов «телохранители» вяза.
А вот на какую хитрость идет произрастающий в Америке страстоцвет: он защищает себя особыми наростами, напоминающими кладки яиц насекомых. Бабочка, которая прилетает к страстоцвету, видит, что кто-то отложил здесь яйца до нее, и отправляется восвояси, чтобы не оставлять обреченное на гибель потомство. Дело в том, что гусеницы, появившиеся раньше, поедают тех, что вылупились позднее. Вот так обманывает врагов этот необыкновенный цветок.
К новой агрономии через понимание того, что собой представляют растения
Еще наши далекие предки знали, что культивируемые человеком растения тонко реагируют на его отношение к ним. Не секрет, что у некоторых людей все культуры развиваются и плодоносят гораздо лучше, нежели у других, и объяснить это только условиями и уходом нельзя. К примеру, калифорнийскому садоводу Лютеру Бербанку удалось вывести новый вид кактусов, лишенных колючек, - для этого мужчина просто беседовал с растениями и создавал «вибрацию любви». Таким же способом была выведена белая прозрачная шелковица.
Если вернуться к борьбе диких растений с вредителями, то человеку стоило бы поучиться ее методам. Изучив и на практике применив команды, которые отдают хищным насекомым наши зеленые друзья, мы сумеем победить фитовредителей. Не нужно будет опылять сады и грядки ядохимикатами, загрязняя землю и нарушая экологию среды. Если культурные растения научатся тому, что делают их дикие «родственники», - самостоятельно обороняться, в том числе «криком» привлекать к себе защитников, - начнется новая эра земледелия.
Читайте также: Одной из стран Европы грозит полное затопление
Не будь у диких растений их замечательных способностей, наша планета стала бы пустынной и голой. Ее зеленый наряд свидетельствует о несомненной разумности растений, которые могли бы многое поведать человеку, если бы он научился их слушать и понимать…
Считая себя венцом творения, человек полагает, что является самым умным созданием на земле. При этом он допускает, что животные (в особенности домашние) также обладают некоторым интеллектом, но полностью отказывает в нем растениям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
О потерявших разум людях принято говорить, что они ведут растительный образ жизни. А слово «овощ» вам ничего не напоминает?
На самом деле наши представления и суждения о растениях нелепы и крайне примитивны.
Древние считали растения не только умными, но и духовными
Знаменитый средневековый врач Парацельс писал в своей «Оккультной ботанике», что у каждого растения есть разум и даже душа. Это знали и древние мудрецы. Мы же почему-то считаем, что растения не способны чувствовать, не могут страдать, - просто в них протекают определенные химические реакции. Да и потом, зачем волноваться, переживать, если от опасности нельзя ни убежать, ни защититься?..
Исследования современных ученых опровергают это мнение. Сначала появились данные о том, что растения ощущают боль, когда им наносят раны, и издают «крики», которые воспринимают их зеленые собратья-соседи и регистрируют гальванометры. Также выяснилось, что растения, как и люди, страдают от жажды и голода, что они обладают своеобразной иммунной системой и структурами, аналогичными нервным волокнам. Наконец, растения обмениваются информацией друг с другом.
В 1926г. индийский ученый Джагдиш Чандра Бос установил, что на раздражение растения отвечают электрическими импульсами. Долгое время на данный факт внимания практически не обращали, однако сейчас ученые выяснили, что электросигналы обрабатываются в мембранах клеток, и благодаря этому растения чутко отслеживают изменения внешней среды и реагируют на них, меняя сроки цветения, количество и скорость роста листьев.
Растения знают язык ароматов
Современные химические приборы показали, что ароматы заменяют растениям слова или звуки, спасая их от гибели, как нас – призыв о помощи. Такой «язык ароматов» понимают не только растения, но также ползающая и летающая вокруг них хищная «братия» насекомых.
Как утверждает американский исследователь Эрик Дэвис, когда растения подвергаются атаке вредителей, это становится известно всем их сородичам. Оказывается, растительный мир тоже полон хитрости и борьбы: он реагирует на множество внешних раздражителей, мобилизуя все силы, призывает на помощь нужных союзников, маскируется и изобретает коварные ловушки. Даже представляет, что его ждет, и старается избежать беды - фактически изменить собственную судьбу. Иногда поведение растений бывает столь «продуманным» и сложным, что появляется мысль: не обладают ли они настоящим разумом?..
Растения - великие хитрецы
Ученый из Нидерландов Марсель Дикке обратил внимание на удивительную способность многих растений призывать на помощь к себе защитников. Так, при нападении паутинных клещей всем известный огурец выделяет на своих листьях терпеноиды – особые ароматные вещества. На этот запах собираются насекомые-хищники - «телохранители» огурцов, уничтожающие их врагов.
Некоторые растения действуют в отношении неприятеля на опережение, готовясь встретить его во всеоружии, и с этой целью вырабатывают метилжасмонат (жасмоновую кислоту). Гусеницы еще только ползут, а хищники, предупрежденные растениями, уже начеку. Интересно, что когда исследователи наносили растениям механические повреждения (царапали, кололи и резали), те терпели, не выделяя вещества, привлекающие насекомых-защитников. Из этого следует, что растения осознают характер повреждений, то есть отличают грызущую их гусеницу от действия иголки или ножа.
Еще пример. На листья вяза отложил яйца мотылек. Дерево не стало дожидаться, пока из этих яиц выползут прожорливые гусеницы, и призвало защитников. Не успели вредоносные личинки подрасти, как их съели прибывшие на зов «телохранители» вяза.
А вот на какую хитрость идет произрастающий в Америке страстоцвет: он защищает себя особыми наростами, напоминающими кладки яиц насекомых. Бабочка, которая прилетает к страстоцвету, видит, что кто-то отложил здесь яйца до нее, и отправляется восвояси, чтобы не оставлять обреченное на гибель потомство. Дело в том, что гусеницы, появившиеся раньше, поедают тех, что вылупились позднее. Вот так обманывает врагов этот необыкновенный цветок.
К новой агрономии через понимание того, что собой представляют растения
Еще наши далекие предки знали, что культивируемые человеком растения тонко реагируют на его отношение к ним. Не секрет, что у некоторых людей все культуры развиваются и плодоносят гораздо лучше, нежели у других, и объяснить это только условиями и уходом нельзя. К примеру, калифорнийскому садоводу Лютеру Бербанку удалось вывести новый вид кактусов, лишенных колючек, - для этого мужчина просто беседовал с растениями и создавал «вибрацию любви». Таким же способом была выведена белая прозрачная шелковица.
Если вернуться к борьбе диких растений с вредителями, то человеку стоило бы поучиться ее методам. Изучив и на практике применив команды, которые отдают хищным насекомым наши зеленые друзья, мы сумеем победить фитовредителей. Не нужно будет опылять сады и грядки ядохимикатами, загрязняя землю и нарушая экологию среды. Если культурные растения научатся тому, что делают их дикие «родственники», - самостоятельно обороняться, в том числе «криком» привлекать к себе защитников, - начнется новая эра земледелия.
Читайте также: Одной из стран Европы грозит полное затопление
Не будь у диких растений их замечательных способностей, наша планета стала бы пустынной и голой. Ее зеленый наряд свидетельствует о несомненной разумности растений, которые могли бы многое поведать человеку, если бы он научился их слушать и понимать…
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