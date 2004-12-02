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Раздел: Политика  
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Рада признала ветеранов ОУН-УПА участниками боевых действий

Рада признала ветеранов ОУН-УПА участниками боевых действийПарламент предоставил статус ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины в составе УПА.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Согласно законопроекту, по состоянию на 23 мая 2018 года численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.

"До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии имели", - говорится в пояснительной части закона.

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Отмечается, что после вступления закона в силу, указанные в документе категории граждан будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий.
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 Теги: УПА, ветераны

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Сегодня, 12:07 » Автор: Богдан Процив
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