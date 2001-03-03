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Раздел: Россия  
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Медведев насмешил Сеть новым кремлевским конфузом

Медведев насмешил Сеть новым кремлевским конфузом Премьер-министр России вручил спортсменам чужие награды.

В Кремле на церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в очередной раз оконфузился, когда перепутал награды и вручил футляр не тому спортсмену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Фигуристка Екатерина Боброва по ошибке получила награду серебряного призера по лыжным гонкам Александра Большунова.

"Чего там? Ключей не нашли?", – спросил Медведев.
"Меня не нашли", – ответила спортсменка.

В конечном счете оплошность исправили – каждый из спортсменов получил свою награду. Но позже выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой.

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А в конце церемонии премьер порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.
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 Теги: Медведев, конфуз

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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