Раздел: Россия
Медведев насмешил Сеть новым кремлевским конфузом
Премьер-министр России вручил спортсменам чужие награды.
В Кремле на церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в очередной раз оконфузился, когда перепутал награды и вручил футляр не тому спортсмену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Фигуристка Екатерина Боброва по ошибке получила награду серебряного призера по лыжным гонкам Александра Большунова.
"Чего там? Ключей не нашли?", – спросил Медведев.
"Меня не нашли", – ответила спортсменка.
В конечном счете оплошность исправили – каждый из спортсменов получил свою награду. Но позже выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой.
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А в конце церемонии премьер порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.
В Кремле на церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в очередной раз оконфузился, когда перепутал награды и вручил футляр не тому спортсмену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Фигуристка Екатерина Боброва по ошибке получила награду серебряного призера по лыжным гонкам Александра Большунова.
"Чего там? Ключей не нашли?", – спросил Медведев.
"Меня не нашли", – ответила спортсменка.
В конечном счете оплошность исправили – каждый из спортсменов получил свою награду. Но позже выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой.
Читайте также: Министр энергетики РФ рассказал, что будет с транзитом газа через Украину
А в конце церемонии премьер порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.
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