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Раздел: Россия  
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Навальный подвел итоги российской забастовки избирателей

Навальный подвел итоги российской забастовки избирателей Главный российский оппозиционер назвал проведённую акцию успешной.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает успешной акцию "Забастовка избирателей", которая проходила с декабря 2017 года после отказа ЦИК России регистрировать его кандидатом в президенты РФ из-за непогашенной судимости. Заявление Навального размещено на его сайте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Я, конечно же, оцениваю "Забастовку избирателей" как успешную. Конечно, стратегия бойкота в целом хуже, и людям она была менее понятна. Это был вынужденный шаг. Мы хотели участвовать в выборах, мы готовились к ним, и мы, собственно, единственные, кроме Путина, участвовали в предвыборной борьбе", – сообщил оппозиционер.

Навальный утверждает, что 35 млн россиян отказались принять участие "в позорных выборах".

"Мы не можем точно сказать, сколько из них просто поленились, а сколько действовали солидарно из идейных соображений. Но точно знаем, что многие миллионы. Большинство из этих 35-ти. Под таким напором пропаганды и административного давления неприход на "выборы" превратился в гражданский поступок", – сказал он.

Политик также заявил, что провел больше встреч с гражданами, чем кандидаты в президенты РФ.

"Мне очень смешно читать заявления кандидатов "я объехал столько-то городов". Потому что я объехал за год в два–три раза больше любого из них, отсидел за это время два месяца и перестал ездить после отказа в регистрации. Так мне еще и не давали встречи проводить. Не думаю, что у кого-то из кандидатов были встречи, подобные моей в Самаре", – сообщил Навальный.

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Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. За Собчак проголосовали 1,67% россиян.
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 Теги: Навальный, забастовка

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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