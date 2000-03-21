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Навальный подвел итоги российской забастовки избирателей
Главный российский оппозиционер назвал проведённую акцию успешной.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает успешной акцию "Забастовка избирателей", которая проходила с декабря 2017 года после отказа ЦИК России регистрировать его кандидатом в президенты РФ из-за непогашенной судимости. Заявление Навального размещено на его сайте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Я, конечно же, оцениваю "Забастовку избирателей" как успешную. Конечно, стратегия бойкота в целом хуже, и людям она была менее понятна. Это был вынужденный шаг. Мы хотели участвовать в выборах, мы готовились к ним, и мы, собственно, единственные, кроме Путина, участвовали в предвыборной борьбе", – сообщил оппозиционер.
Навальный утверждает, что 35 млн россиян отказались принять участие "в позорных выборах".
"Мы не можем точно сказать, сколько из них просто поленились, а сколько действовали солидарно из идейных соображений. Но точно знаем, что многие миллионы. Большинство из этих 35-ти. Под таким напором пропаганды и административного давления неприход на "выборы" превратился в гражданский поступок", – сказал он.
Политик также заявил, что провел больше встреч с гражданами, чем кандидаты в президенты РФ.
"Мне очень смешно читать заявления кандидатов "я объехал столько-то городов". Потому что я объехал за год в два–три раза больше любого из них, отсидел за это время два месяца и перестал ездить после отказа в регистрации. Так мне еще и не давали встречи проводить. Не думаю, что у кого-то из кандидатов были встречи, подобные моей в Самаре", – сообщил Навальный.
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Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. За Собчак проголосовали 1,67% россиян.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает успешной акцию "Забастовка избирателей", которая проходила с декабря 2017 года после отказа ЦИК России регистрировать его кандидатом в президенты РФ из-за непогашенной судимости. Заявление Навального размещено на его сайте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Я, конечно же, оцениваю "Забастовку избирателей" как успешную. Конечно, стратегия бойкота в целом хуже, и людям она была менее понятна. Это был вынужденный шаг. Мы хотели участвовать в выборах, мы готовились к ним, и мы, собственно, единственные, кроме Путина, участвовали в предвыборной борьбе", – сообщил оппозиционер.
Навальный утверждает, что 35 млн россиян отказались принять участие "в позорных выборах".
"Мы не можем точно сказать, сколько из них просто поленились, а сколько действовали солидарно из идейных соображений. Но точно знаем, что многие миллионы. Большинство из этих 35-ти. Под таким напором пропаганды и административного давления неприход на "выборы" превратился в гражданский поступок", – сказал он.
Политик также заявил, что провел больше встреч с гражданами, чем кандидаты в президенты РФ.
"Мне очень смешно читать заявления кандидатов "я объехал столько-то городов". Потому что я объехал за год в два–три раза больше любого из них, отсидел за это время два месяца и перестал ездить после отказа в регистрации. Так мне еще и не давали встречи проводить. Не думаю, что у кого-то из кандидатов были встречи, подобные моей в Самаре", – сообщил Навальный.
Читайте также: В российском МИД обратились к Андрею Макаревичу
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. За Собчак проголосовали 1,67% россиян.
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