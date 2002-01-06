» » Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии
Раздел: Спорт  
0

Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии

Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серииВашему вниманию результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Наполи» и «Ювентус» продолжают стремительно наращивать преимущество над преследователями – в 20-м туре неаполитанцы во втором тайме дожали «Верону», а «Старая синьора» вырвала победу в гостевом поединке с «Кальяри».

«Интер» в выездном матче с «Фиорентиной» пропустил в компенсированное время и не смог прервать 5-матчевую серию без побед в Серии А. Несмотря на неудачный отрезок, «Интер» остается третьим в турнирной таблице, поскольку «Лацио» и «Рома» также регулярно теряют очки.

Результаты матчей 20-го тура:

Кьево – Удинезе 1:1
Голы: Радованович, 9 – Томович, 41 (автогол)

Рома — Аталанта 1:2
Голы: Джеко, 56 — Корнелиус, 14, де Роон, 19

Дженоа – Сассуоло 1:0
Гол: Галабинов, 80

СПАЛ – Лацио 2:5
Голы: Луис Альберто, 5, Антенуччи, 8, 30, Иммобиле, 19, 26, 41, 50

Беневенто – Сампдория 3:2
Голы: Капрари, 45, Кода, 69, 84, Бриньола, 90, Ковнацки, 90

Наполи – Верона 2:0
Голы: Кулибали, 65, Кальехон, 78

Милан – Кротоне 1:0
Гол: Бонуччи, 54

Торино – Болонья 3:0
Голы: де Сильвестри, 38, Ньянг, 53, Фальке, 85

Фиорентина — Интер 1:1
Голы: Симеоне, 90+1 — Икарди, 55

Кальяри - Ювентус 0:1
Гол: Бернардески, 74

Турнирная таблица:

Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии








Читайте также: Серия А: «Ювентус» обыграл «Наполи», «Интер» перехватил лидерство

Лучшие бомбардиры:

20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
18 – Мауро Икарди (Интер)
14 – Пауло Дибала (Ювентус)
12 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
10 – Дрис Мертенс (Наполи)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Италии, Наполи, Ювентус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:35 » Автор: Иван Мартынов
     52
     0

Похожие новости по теме

Серия А: «Наполи» и «Ювентус» уходят в отрыв Серия А: «Наполи» и «Ювентус» уходят в отрыв

Вашему вниманию результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Серия А: «Интер» и «Ювентус» голов не забили Серия А: «Интер» и «Ювентус» голов не забили

Завершен 16-й тур чемпионата Италии по футболу.

Серия А: «Ювентус» обыграл «Наполи», «Интер» перехватил лидерство Серия А: «Ювентус» обыграл «Наполи», «Интер» перехватил лидерство

Вашему вниманию результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии.

Серия А: «Наполи», «Ювентус» и «Интер» берут по три очка Серия А: «Наполи», «Ювентус» и «Интер» берут по три очка

Вашему вниманию результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан», успехи «Наполи» и «Интера» Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан», успехи «Наполи» и «Интера»

Завершен 11-й тур чемпионата Италии по футболу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх