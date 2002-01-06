Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии

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«Наполи» и «Ювентус» продолжают стремительно наращивать преимущество над преследователями – в 20-м туре неаполитанцы во втором тайме дожали «Верону», а «Старая синьора» вырвала победу в гостевом поединке с «Кальяри».«Интер» в выездном матче с «Фиорентиной» пропустил в компенсированное время и не смог прервать 5-матчевую серию без побед в Серии А. Несмотря на неудачный отрезок, «Интер» остается третьим в турнирной таблице, поскольку «Лацио» и «Рома» также регулярно теряют очки.Кьево – Удинезе 1:1Голы: Радованович, 9 – Томович, 41 (автогол)Рома —1:2Голы: Джеко, 56 — Корнелиус, 14, де Роон, 19– Сассуоло 1:0Гол: Галабинов, 80СПАЛ –2:5Голы: Луис Альберто, 5, Антенуччи, 8, 30, Иммобиле, 19, 26, 41, 50– Сампдория 3:2Голы: Капрари, 45, Кода, 69, 84, Бриньола, 90, Ковнацки, 90– Верона 2:0Голы: Кулибали, 65, Кальехон, 78– Кротоне 1:0Гол: Бонуччи, 54– Болонья 3:0Голы: де Сильвестри, 38, Ньянг, 53, Фальке, 85Фиорентина — Интер 1:1Голы: Симеоне, 90+1 — Икарди, 55Кальяри -0:1Гол: Бернардески, 7420 – Чиро Иммобиле (Лацио)18 – Мауро Икарди (Интер)14 – Пауло Дибала (Ювентус)12 – Фабио Квальярелла (Сампдория)10 – Дрис Мертенс (Наполи)