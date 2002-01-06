Раздел: Спорт
Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии
Вашему вниманию результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Наполи» и «Ювентус» продолжают стремительно наращивать преимущество над преследователями – в 20-м туре неаполитанцы во втором тайме дожали «Верону», а «Старая синьора» вырвала победу в гостевом поединке с «Кальяри».
«Интер» в выездном матче с «Фиорентиной» пропустил в компенсированное время и не смог прервать 5-матчевую серию без побед в Серии А. Несмотря на неудачный отрезок, «Интер» остается третьим в турнирной таблице, поскольку «Лацио» и «Рома» также регулярно теряют очки.
Результаты матчей 20-го тура:
Кьево – Удинезе 1:1
Голы: Радованович, 9 – Томович, 41 (автогол)
Рома — Аталанта 1:2
Голы: Джеко, 56 — Корнелиус, 14, де Роон, 19
Дженоа – Сассуоло 1:0
Гол: Галабинов, 80
СПАЛ – Лацио 2:5
Голы: Луис Альберто, 5, Антенуччи, 8, 30, Иммобиле, 19, 26, 41, 50
Беневенто – Сампдория 3:2
Голы: Капрари, 45, Кода, 69, 84, Бриньола, 90, Ковнацки, 90
Наполи – Верона 2:0
Голы: Кулибали, 65, Кальехон, 78
Милан – Кротоне 1:0
Гол: Бонуччи, 54
Торино – Болонья 3:0
Голы: де Сильвестри, 38, Ньянг, 53, Фальке, 85
Фиорентина — Интер 1:1
Голы: Симеоне, 90+1 — Икарди, 55
Кальяри - Ювентус 0:1
Гол: Бернардески, 74
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Ювентус» обыграл «Наполи», «Интер» перехватил лидерство
Лучшие бомбардиры:
20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
18 – Мауро Икарди (Интер)
14 – Пауло Дибала (Ювентус)
12 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
10 – Дрис Мертенс (Наполи)
«Наполи» и «Ювентус» продолжают стремительно наращивать преимущество над преследователями – в 20-м туре неаполитанцы во втором тайме дожали «Верону», а «Старая синьора» вырвала победу в гостевом поединке с «Кальяри».
«Интер» в выездном матче с «Фиорентиной» пропустил в компенсированное время и не смог прервать 5-матчевую серию без побед в Серии А. Несмотря на неудачный отрезок, «Интер» остается третьим в турнирной таблице, поскольку «Лацио» и «Рома» также регулярно теряют очки.
Результаты матчей 20-го тура:
Кьево – Удинезе 1:1
Голы: Радованович, 9 – Томович, 41 (автогол)
Рома — Аталанта 1:2
Голы: Джеко, 56 — Корнелиус, 14, де Роон, 19
Дженоа – Сассуоло 1:0
Гол: Галабинов, 80
СПАЛ – Лацио 2:5
Голы: Луис Альберто, 5, Антенуччи, 8, 30, Иммобиле, 19, 26, 41, 50
Беневенто – Сампдория 3:2
Голы: Капрари, 45, Кода, 69, 84, Бриньола, 90, Ковнацки, 90
Наполи – Верона 2:0
Голы: Кулибали, 65, Кальехон, 78
Милан – Кротоне 1:0
Гол: Бонуччи, 54
Торино – Болонья 3:0
Голы: де Сильвестри, 38, Ньянг, 53, Фальке, 85
Фиорентина — Интер 1:1
Голы: Симеоне, 90+1 — Икарди, 55
Кальяри - Ювентус 0:1
Гол: Бернардески, 74
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Ювентус» обыграл «Наполи», «Интер» перехватил лидерство
Лучшие бомбардиры:
20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
18 – Мауро Икарди (Интер)
14 – Пауло Дибала (Ювентус)
12 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
10 – Дрис Мертенс (Наполи)
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