Бьорндален не смог отобраться на Олимпийские игры

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Чтобы в седьмой раз выступить на Олимпиаде, Бьорндалену в первой части сезона в личных гонках Кубка мира нужно было однажды попасть в топ-6 или же дважды финишировать в топ-12. Для 43-летнего ветерана лучшим в сезоне стало 18-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.Таким образом, Бьорндален не выполнил критерии для отбора на Олимпиаду и может оказаться за бортом предварительного состава сборной Норвегии, который будет обнародован в ближайший понедельник, 15 января.«Что я думаю об Олимпиаде? Спросите тренеров, я не буду в это вмешиваться. Понимаю, что не выступал так, как надо. Я не рад тому, что показывал. Знаю, что способен прибавить», - цитирует Бьорндалена NRK.Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан не исключил, что восьмикратный олимпийский чемпион все-таки поедет в Пхенчхан. Федерация биатлона Норвегии, несмотря на низкие результаты Бьорндалена в текущем сезоне, не сбрасывает ветерана со счетов.