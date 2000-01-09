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Раздел: Спорт  
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Бьорндален не смог отобраться на Олимпийские игры

Бьорндален не смог отобраться на Олимпийские игрыЛегендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не выполнил отборочный норматив на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Чтобы в седьмой раз выступить на Олимпиаде, Бьорндалену в первой части сезона в личных гонках Кубка мира нужно было однажды попасть в топ-6 или же дважды финишировать в топ-12. Для 43-летнего ветерана лучшим в сезоне стало 18-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Таким образом, Бьорндален не выполнил критерии для отбора на Олимпиаду и может оказаться за бортом предварительного состава сборной Норвегии, который будет обнародован в ближайший понедельник, 15 января.

«Что я думаю об Олимпиаде? Спросите тренеров, я не буду в это вмешиваться. Понимаю, что не выступал так, как надо. Я не рад тому, что показывал. Знаю, что способен прибавить», - цитирует Бьорндалена NRK.

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Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан не исключил, что восьмикратный олимпийский чемпион все-таки поедет в Пхенчхан. Федерация биатлона Норвегии, несмотря на низкие результаты Бьорндалена в текущем сезоне, не сбрасывает ветерана со счетов.
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 Теги: Бьорндален, биатлон, Олимпиада-2018

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Сегодня, 08:26 » Автор: Иван Мартынов
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