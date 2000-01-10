Примера: «Барселона» еще на шаг приблизилась к чемпионству

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«Барселона» отыгралась с 0:2 и впервые с 2007 года на выезде обыграла «Реал Сосьедад». Каталонцы одержали пятую победу подряд в Примере и сохранили 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя.«Реал» впервые на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Вильярреалу». «Сливочные» за 90 минут нанесли по воротам гостей 28 ударов, но ухитрились в концовке матча пропустить контратаку и потерпели четвертое поражение в сезоне. От топ-3 «Реал» на экваторе сезона отстает уже на 8 очков.Бетис - Леганес 3:2Голы: Тельо, 20, Санчес, 40, Рубен Кастро, 83 (с пенальти) — Гумбау, 44, Эрасо, 71Реал Сосьедад —2:4Голы: Виллиан Хосе, 11, Хуанми, 34 — Паулиньо, 39, Л. Суарес, 50, 71, Месси, 85Эспаньол – Атлетик 1:1Голы: Морено, 29 — Уильямс, 35– Севилья 1:0Гол: Ману Гарсия, 52Эйбар –0:1Гол: Гамейро, 27Леванте –0:1Гол: Систо, 37Депортиво —1:2Голы: Андоне, 88 - Гедеш, 37, Родриго, 64Реал —0:1Гол: Форналс, 87– Лас-Пальмас 6:0Голы: Стуани, 25 (с пенальти), Олунга, 57, 70, 79, Гарсия, 64, Порту, 74– Малага 1:0Гол: Кала, 7317 – Лионель Месси (Барселона)13 – Луис Суарес (Барселона)11 – Яго Аспас (Сельта)10 – Кристиан Стуани (Жирона)10 – Симоне Дзадза (Валенсия)