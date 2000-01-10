Раздел: Спорт
Примера: «Барселона» еще на шаг приблизилась к чемпионству
Вашему вниманию результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» отыгралась с 0:2 и впервые с 2007 года на выезде обыграла «Реал Сосьедад». Каталонцы одержали пятую победу подряд в Примере и сохранили 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя.
«Реал» впервые на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Вильярреалу». «Сливочные» за 90 минут нанесли по воротам гостей 28 ударов, но ухитрились в концовке матча пропустить контратаку и потерпели четвертое поражение в сезоне. От топ-3 «Реал» на экваторе сезона отстает уже на 8 очков.
Результаты матчей 19-го тура:
Бетис - Леганес 3:2
Голы: Тельо, 20, Санчес, 40, Рубен Кастро, 83 (с пенальти) — Гумбау, 44, Эрасо, 71
Реал Сосьедад — Барселона 2:4
Голы: Виллиан Хосе, 11, Хуанми, 34 — Паулиньо, 39, Л. Суарес, 50, 71, Месси, 85
Эспаньол – Атлетик 1:1
Голы: Морено, 29 — Уильямс, 35
Алавес – Севилья 1:0
Гол: Ману Гарсия, 52
Эйбар – Атлетико 0:1
Гол: Гамейро, 27
Леванте – Сельта 0:1
Гол: Систо, 37
Депортиво — Валенсия 1:2
Голы: Андоне, 88 - Гедеш, 37, Родриго, 64
Реал — Вильярреал 0:1
Гол: Форналс, 87
Жирона – Лас-Пальмас 6:0
Голы: Стуани, 25 (с пенальти), Олунга, 57, 70, 79, Гарсия, 64, Порту, 74
Хетафе – Малага 1:0
Гол: Кала, 73
Турнирная таблица:
Читайте также: «Шахтер» прибыл на тренировочный сбор в Турции
Лучшие бомбардиры:
17 – Лионель Месси (Барселона)
13 – Луис Суарес (Барселона)
11 – Яго Аспас (Сельта)
10 – Кристиан Стуани (Жирона)
10 – Симоне Дзадза (Валенсия)
«Барселона» отыгралась с 0:2 и впервые с 2007 года на выезде обыграла «Реал Сосьедад». Каталонцы одержали пятую победу подряд в Примере и сохранили 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя.
«Реал» впервые на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Вильярреалу». «Сливочные» за 90 минут нанесли по воротам гостей 28 ударов, но ухитрились в концовке матча пропустить контратаку и потерпели четвертое поражение в сезоне. От топ-3 «Реал» на экваторе сезона отстает уже на 8 очков.
Результаты матчей 19-го тура:
Бетис - Леганес 3:2
Голы: Тельо, 20, Санчес, 40, Рубен Кастро, 83 (с пенальти) — Гумбау, 44, Эрасо, 71
Реал Сосьедад — Барселона 2:4
Голы: Виллиан Хосе, 11, Хуанми, 34 — Паулиньо, 39, Л. Суарес, 50, 71, Месси, 85
Эспаньол – Атлетик 1:1
Голы: Морено, 29 — Уильямс, 35
Алавес – Севилья 1:0
Гол: Ману Гарсия, 52
Эйбар – Атлетико 0:1
Гол: Гамейро, 27
Леванте – Сельта 0:1
Гол: Систо, 37
Депортиво — Валенсия 1:2
Голы: Андоне, 88 - Гедеш, 37, Родриго, 64
Реал — Вильярреал 0:1
Гол: Форналс, 87
Жирона – Лас-Пальмас 6:0
Голы: Стуани, 25 (с пенальти), Олунга, 57, 70, 79, Гарсия, 64, Порту, 74
Хетафе – Малага 1:0
Гол: Кала, 73
Турнирная таблица:
Читайте также: «Шахтер» прибыл на тренировочный сбор в Турции
Лучшие бомбардиры:
17 – Лионель Месси (Барселона)
13 – Луис Суарес (Барселона)
11 – Яго Аспас (Сельта)
10 – Кристиан Стуани (Жирона)
10 – Симоне Дзадза (Валенсия)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
272
0
Оставьте свой комментарий