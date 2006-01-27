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НБА: победы «Кливленда», «Хьюстона» и «Оклахомы»

НБА: победы «Кливленда», «Хьюстона» и «Оклахомы»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

Результативная игра ЛеБрона Джеймса и Кевина Лава (20+11 подборов) помогла «Кливленду» после большого перерыва дожать «Детройт». Шесть игроков «Кавальерс» набрали как минимум по 10 очков, включая двух резервистов.

Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (25+8 подборов+14 передач).

«Оклахома» в домашнем матче с «Филадельфией» продлила победную серию до восьми поединков. Главными творцами очередного успеха «Тандер» стали Рассел Уэстбрук и Пол Джордж, набравшие на двоих 68 очков. У гостей активно повлиять на ход игры пытались Джоэль Эмбиид (27+10 подборов) и Бен Симмонс (22+7 передач).

Игрок матча: Рассел Уэстбрук (37+9 подборов+14 передач).

«Хьюстон» после большого перерыва дожал «Финикса», в составе которого не было травмированного украинца Алексея Лэня. У хозяев привычно выделялся Джеймс Харден, а самым результативным игроком матча стал защитник «Санс» Девин Букер (31+10 передач).

Игрок матча: Джеймс Харден (27+10 подборов+8 передач).

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Результаты матчей дня:

Чикаго – Милуоки 96:110 (20:26, 22:35, 30:25, 24:24)

Хьюстон – Финикс 113:102 (28:24, 32:29, 32:24, 21:25)

Нью-Орлеан – Клипперс 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32)

Кливленд – Детройт 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17)

Торонто – Лейкерс 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34)

Оклахома – Филадельфия 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29)

Сан-Антонио – Сакраменто 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29)
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 Теги: НБА, Кливленд, Хьюстон

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Сегодня, 10:42 » Автор: Иван Мартынов
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