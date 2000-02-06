Раздел: Спорт
Серия А: «Наполи» и «Ювентус» вновь обменялись победами
Завершен 23-й тур чемпионата Италии по футболу.
Главные претенденты на скудетто «Наполи» и «Ювентус» с 17 декабря прошлого года синхронно выдают одну победу над другой. В 23-м туре «Старая синьора» забила семь мячей в ворота «Сассуоло» и на один день возглавила турнирную таблицу, пока неаполитанцы не вернули себе лидерство после спокойной победы над «Беневенто».
Преследователи двух лидеров продолжают регулярно терять очки – «Лацио» потерпел второе поражение кряду, а «Интер» ухитрился в пятый раз подряд сыграть вничью.
Результаты матчей 23-го тура:
Интер – Кротоне 1:1
Голы: Эдер, 23 – Барберис, 60
Сампдория – Торино 1:1
Голы: Торреира, 11 – Аква, 25
Беневенто – Наполи 0:2
Голы: Мертенс, 20, Гамшик, 47
Кальяри – СПАЛ 2:0
Голы: Чигарини, 33, Сау, 78
Аталанта – Кьево 1:0
Гол: Манчини, 72
Удинезе – Милан 1:1
Голы: Сусо, 9, 1:1 – Доннарумма, 76 (автогол)
Болонья – Фиорентина 1:2
Голы: Верету, 41, Пульгар, 44, Кьеза, 71
Ювентус — Сассуоло 7:0
Голы: Алекс Сандро, 9, Хедира, 24, 27, Пьянич, 38, Игуаин, 63, 74, 83
Верона — Рома 0:1
Голы: Ундер, 1
Лацио – Дженоа 1:2
Голы: Пароло, 59 – Пандев, 55, Лаксальт, 90+2
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии
Лучшие бомбардиры:
20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
18 – Мауро Икарди (Интер)
16 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
14 – Пауло Дибала (Ювентус)
14 – Дрис Мертенс (Наполи)
Главные претенденты на скудетто «Наполи» и «Ювентус» с 17 декабря прошлого года синхронно выдают одну победу над другой. В 23-м туре «Старая синьора» забила семь мячей в ворота «Сассуоло» и на один день возглавила турнирную таблицу, пока неаполитанцы не вернули себе лидерство после спокойной победы над «Беневенто».
Преследователи двух лидеров продолжают регулярно терять очки – «Лацио» потерпел второе поражение кряду, а «Интер» ухитрился в пятый раз подряд сыграть вничью.
Результаты матчей 23-го тура:
Интер – Кротоне 1:1
Голы: Эдер, 23 – Барберис, 60
Сампдория – Торино 1:1
Голы: Торреира, 11 – Аква, 25
Беневенто – Наполи 0:2
Голы: Мертенс, 20, Гамшик, 47
Кальяри – СПАЛ 2:0
Голы: Чигарини, 33, Сау, 78
Аталанта – Кьево 1:0
Гол: Манчини, 72
Удинезе – Милан 1:1
Голы: Сусо, 9, 1:1 – Доннарумма, 76 (автогол)
Болонья – Фиорентина 1:2
Голы: Верету, 41, Пульгар, 44, Кьеза, 71
Ювентус — Сассуоло 7:0
Голы: Алекс Сандро, 9, Хедира, 24, 27, Пьянич, 38, Игуаин, 63, 74, 83
Верона — Рома 0:1
Голы: Ундер, 1
Лацио – Дженоа 1:2
Голы: Пароло, 59 – Пандев, 55, Лаксальт, 90+2
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии
Лучшие бомбардиры:
20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
18 – Мауро Икарди (Интер)
16 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
14 – Пауло Дибала (Ювентус)
14 – Дрис Мертенс (Наполи)
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