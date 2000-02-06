Серия А: «Наполи» и «Ювентус» вновь обменялись победами

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Главные претенденты на скудетто «Наполи» и «Ювентус» с 17 декабря прошлого года синхронно выдают одну победу над другой. В 23-м туре «Старая синьора» забила семь мячей в ворота «Сассуоло» и на один день возглавила турнирную таблицу, пока неаполитанцы не вернули себе лидерство после спокойной победы над «Беневенто».Преследователи двух лидеров продолжают регулярно терять очки – «Лацио» потерпел второе поражение кряду, а «Интер» ухитрился в пятый раз подряд сыграть вничью.Интер – Кротоне 1:1Голы: Эдер, 23 – Барберис, 60Сампдория – Торино 1:1Голы: Торреира, 11 – Аква, 25Беневенто –0:2Голы: Мертенс, 20, Гамшик, 47– СПАЛ 2:0Голы: Чигарини, 33, Сау, 78– Кьево 1:0Гол: Манчини, 72Удинезе – Милан 1:1Голы: Сусо, 9, 1:1 – Доннарумма, 76 (автогол)Болонья –1:2Голы: Верету, 41, Пульгар, 44, Кьеза, 71— Сассуоло 7:0Голы: Алекс Сандро, 9, Хедира, 24, 27, Пьянич, 38, Игуаин, 63, 74, 83Верона —0:1Голы: Ундер, 1Лацио –1:2Голы: Пароло, 59 – Пандев, 55, Лаксальт, 90+220 – Чиро Иммобиле (Лацио)18 – Мауро Икарди (Интер)16 – Фабио Квальярелла (Сампдория)14 – Пауло Дибала (Ювентус)14 – Дрис Мертенс (Наполи)