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Раздел: Спорт  
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Сборная Украины по футзалу проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2018

Сборная Украины по футзалу проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2018Команда Александра Косенко не смогла сотворить сенсацию в матче с действующими чемпионами континента.

Единственный гол в матче в концовке первого тайма забил Пола, которому удался идеальной по силе и точности удар метров с 15-ти.

Испанцы грамотно действовали в обороне и не позволили Украине отквитать пропущенный мяч. За четыре минуты до конца основного времени игры
«сине-желтые» с пятым полевым бросились на финальный штурм, но так и не смогли преодолеть постоянный прессинг соперника.

Сборная Украины по футзалу в 10-й раз приняла участие в финальной стадии чемпионата Европы. Украинцы дважды уступали в финале (2001 и 2003), а на пяти последних турнирах неизменно уступали в четвертьфинале.

Помимо Испании в полуфинал чемпионата Европы по футзалу пробились сборные Португалии, России и Казахстана.

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Результаты матчей 1/4 финала Евро-2018:

Португалия — Азербайджан 8:1
Голы: Кари, 3,6, Варела, 10, Рикардиньо, 11, 20, 26, 32, Коэльо, 25 — Эвертон, 1

Словения — Россия 0:2
Голы: Эдер Лима, 27, Робиньо, 40

Сербия — Казахстан 1:3
Голы: Райчевич, 36 — Жаманкулов, 7, Тайнан, 23, Дуглас, 40

Украина – Испания 0:1
Гол: Пола, 18
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 Теги: Евро-2018, футзал, сборная Украины

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Вчера, 23:45 » Автор: Иван Мартынов
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