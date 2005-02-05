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«Шахтер» обыграл шведов и завершил сборы в ОАЭ

«Шахтер» обыграл шведов и завершил сборы в ОАЭЧемпион Украины донецкий «Шахтер» одержал победу в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

Хорошее настроение «Шахтеру» перед возвращением в Украину обеспечили голы Марлоса и Факундо Феррейры. Бразилец в дебюте второго тайма идеально пробил в дальний угол, а аргентинец удвоил преимущество «горняков» в контратаке за несколько мгновений до финального свистка.

Большую часть второго тайма в товарищеском матче с АИКом «Шахтер» провел в меньшинстве. Марлос вскоре после забитого мяча получил вторую желтую карточку и предоставил своим одноклубникам возможность отработать сценарий игры против соперника, имеющего численный перевес.

Заключительный этап подготовки ко второй части сезона «Шахтер» проведет в Украине. Уже 16 февраля команда Пауло Фонсеки в матче чемпионата Украины сыграет с «Черноморцем», а 21 февраля в Харькове в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов примет «Рому».

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Шахтер – АИК 2:0
Голы: Марлос 48, Феррейра 90+2

Шахтер: Пятов, Додо, Ракицкий, Исмаили, Феррейра, Марлос, Бернард (Петряк 46), Фред, Тайсон, Степаненко, Кривцов
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 Теги: Шахтер, чемпионат Украины, футбол

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Сегодня, 12:26 » Автор: Иван Мартынов
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