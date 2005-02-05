«Шахтер» обыграл шведов и завершил сборы в ОАЭ

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Хорошее настроение «Шахтеру» перед возвращением в Украину обеспечили голы Марлоса и Факундо Феррейры. Бразилец в дебюте второго тайма идеально пробил в дальний угол, а аргентинец удвоил преимущество «горняков» в контратаке за несколько мгновений до финального свистка.Большую часть второго тайма в товарищеском матче с АИКом «Шахтер» провел в меньшинстве. Марлос вскоре после забитого мяча получил вторую желтую карточку и предоставил своим одноклубникам возможность отработать сценарий игры против соперника, имеющего численный перевес.Заключительный этап подготовки ко второй части сезона «Шахтер» проведет в Украине. Уже 16 февраля команда Пауло Фонсеки в матче чемпионата Украины сыграет с «Черноморцем», а 21 февраля в Харькове в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов примет «Рому».– АИК 2:0Голы: Марлос 48, Феррейра 90+2: Пятов, Додо, Ракицкий, Исмаили, Феррейра, Марлос, Бернард (Петряк 46), Фред, Тайсон, Степаненко, Кривцов