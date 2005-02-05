Раздел: Спорт
«Шахтер» обыграл шведов и завершил сборы в ОАЭ
Чемпион Украины донецкий «Шахтер» одержал победу в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в ОАЭ.
Хорошее настроение «Шахтеру» перед возвращением в Украину обеспечили голы Марлоса и Факундо Феррейры. Бразилец в дебюте второго тайма идеально пробил в дальний угол, а аргентинец удвоил преимущество «горняков» в контратаке за несколько мгновений до финального свистка.
Большую часть второго тайма в товарищеском матче с АИКом «Шахтер» провел в меньшинстве. Марлос вскоре после забитого мяча получил вторую желтую карточку и предоставил своим одноклубникам возможность отработать сценарий игры против соперника, имеющего численный перевес.
Заключительный этап подготовки ко второй части сезона «Шахтер» проведет в Украине. Уже 16 февраля команда Пауло Фонсеки в матче чемпионата Украины сыграет с «Черноморцем», а 21 февраля в Харькове в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов примет «Рому».
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Шахтер – АИК 2:0
Голы: Марлос 48, Феррейра 90+2
Шахтер: Пятов, Додо, Ракицкий, Исмаили, Феррейра, Марлос, Бернард (Петряк 46), Фред, Тайсон, Степаненко, Кривцов
Хорошее настроение «Шахтеру» перед возвращением в Украину обеспечили голы Марлоса и Факундо Феррейры. Бразилец в дебюте второго тайма идеально пробил в дальний угол, а аргентинец удвоил преимущество «горняков» в контратаке за несколько мгновений до финального свистка.
Большую часть второго тайма в товарищеском матче с АИКом «Шахтер» провел в меньшинстве. Марлос вскоре после забитого мяча получил вторую желтую карточку и предоставил своим одноклубникам возможность отработать сценарий игры против соперника, имеющего численный перевес.
Заключительный этап подготовки ко второй части сезона «Шахтер» проведет в Украине. Уже 16 февраля команда Пауло Фонсеки в матче чемпионата Украины сыграет с «Черноморцем», а 21 февраля в Харькове в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов примет «Рому».
Читайте также: Сборная Украины по футзалу проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2018
Шахтер – АИК 2:0
Голы: Марлос 48, Феррейра 90+2
Шахтер: Пятов, Додо, Ракицкий, Исмаили, Феррейра, Марлос, Бернард (Петряк 46), Фред, Тайсон, Степаненко, Кривцов
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