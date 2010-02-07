Раздел: Спорт
Лига 1: «ПСЖ» дожал «Тулузу», «Монако» разбил «Анже»
Завершен 25-й тур чемпионата Франции по футболу.
Результаты матчей 25-го тура:
Тулуза – ПСЖ 0:1
Гол: Неймар, 68
Сент-Этьенн — Марсель 2:2
Голы: Монне-Паке, 9, Берич, 75 — Товен, 4, Сансон, 20
Анже - Монако 0:4
Голы: Бютель, 10 (автогол), Йоветич, 30, 65, Раджи, 71
Бордо - Амьен 3:2
Голы: Кунде, 31, Лерангер, 39, Камано, 78 - Мендоса, 79, Какута, 90
Генгам - Кан 0:0
Дижон - Ницца 3:2
Голы:Тавареш, 61, 78 (с пенальти), Чон-Хон, 84 - Леес-Мелу, 65, Плеа, 67
Мец - Монпелье 0:1
Гол: Сио, 24
Страсбур - Труа 2:1
Голы: Ахолу, 65, Блаяк, 69 - Ниане, 90+3
Лион - Ренн 0:2
Голы: Хазри, 5, Леа, 90+3
Нант - Лилль 2:2
Голы: Сала, 16, 71 - Мотиба, 67, Пепе, 81
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» разбил «Лилль», «Монако» дожал «Лион»
Лучшие бомбардиры:
21 – Эдинсон Кавани (ПСЖ)
19 – Неймар (ПСЖ)
17 – Радамель Фалькао (Монако)
16 – Набиль Фекир (Лион)
14 – Мариано Диас (Лион)
Результаты матчей 25-го тура:
Тулуза – ПСЖ 0:1
Гол: Неймар, 68
Сент-Этьенн — Марсель 2:2
Голы: Монне-Паке, 9, Берич, 75 — Товен, 4, Сансон, 20
Анже - Монако 0:4
Голы: Бютель, 10 (автогол), Йоветич, 30, 65, Раджи, 71
Бордо - Амьен 3:2
Голы: Кунде, 31, Лерангер, 39, Камано, 78 - Мендоса, 79, Какута, 90
Генгам - Кан 0:0
Дижон - Ницца 3:2
Голы:Тавареш, 61, 78 (с пенальти), Чон-Хон, 84 - Леес-Мелу, 65, Плеа, 67
Мец - Монпелье 0:1
Гол: Сио, 24
Страсбур - Труа 2:1
Голы: Ахолу, 65, Блаяк, 69 - Ниане, 90+3
Лион - Ренн 0:2
Голы: Хазри, 5, Леа, 90+3
Нант - Лилль 2:2
Голы: Сала, 16, 71 - Мотиба, 67, Пепе, 81
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» разбил «Лилль», «Монако» дожал «Лион»
Лучшие бомбардиры:
21 – Эдинсон Кавани (ПСЖ)
19 – Неймар (ПСЖ)
17 – Радамель Фалькао (Монако)
16 – Набиль Фекир (Лион)
14 – Мариано Диас (Лион)
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