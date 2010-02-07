Лига 1: «ПСЖ» дожал «Тулузу», «Монако» разбил «Анже»

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Тулуза –0:1Гол: Неймар, 68Сент-Этьенн — Марсель 2:2Голы: Монне-Паке, 9, Берич, 75 — Товен, 4, Сансон, 20Анже -0:4Голы: Бютель, 10 (автогол), Йоветич, 30, 65, Раджи, 71- Амьен 3:2Голы: Кунде, 31, Лерангер, 39, Камано, 78 - Мендоса, 79, Какута, 90Генгам - Кан 0:0- Ницца 3:2Голы:Тавареш, 61, 78 (с пенальти), Чон-Хон, 84 - Леес-Мелу, 65, Плеа, 67Мец -0:1Гол: Сио, 24- Труа 2:1Голы: Ахолу, 65, Блаяк, 69 - Ниане, 90+3Лион -0:2Голы: Хазри, 5, Леа, 90+3Нант - Лилль 2:2Голы: Сала, 16, 71 - Мотиба, 67, Пепе, 8121 – Эдинсон Кавани (ПСЖ)19 – Неймар (ПСЖ)17 – Радамель Фалькао (Монако)16 – Набиль Фекир (Лион)14 – Мариано Диас (Лион)