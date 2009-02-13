Френцель и тер Морс – олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Немецкий двоеборец Эрик Френцель выиграл на Олимпиаде так называемую гонку Гундерсена (прыжки с нормального трамплина и лыжная гонка на 10 километров). Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине.В прыжковой секции австриец Франц-Йозеф Рерль улетел на 112 метров и получил 15-секундное преимущество над ближайшим преследователем. Френцель занял пятое место с 36-секундным отставанием от лидера.В лыжной гонке Френцель сформировал вокруг себя лидирующую группу, а на последнем круге мощной атакой оставил попутчиков позади.Эрик Френцель принес Германии шестое золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, что позволяет немцам уверенно возглавлять медальный зачет.Украинец Виктор Пасичник после прыжков с трамплина занимал 36-е место с трехминутным отставанием от лидеров, а в лыжной гонке сумел подняться на 30-е место и повторил личный рекорд.1. Эрик Френцель (Германия) – 24.51,42. Акито Ватабе (Япония) +4,8.3.Лукас Клапфер (Австрия) + 18,130. Виктор Пасичник (Украина) +2:54,1Голландская конькобежка Йорин тер Морс к золоту Сочи-2014 на дистанции 1500 метров добавила медаль аналогичного достоинства на дистанции 1000 метров. Тер Морс на 0,27 секунды улучшила олимпийский рекорд, ранее принадлежавший американке Крис Уитти. Мировая рекордсменка в этой дисциплине Нао Кодайра довольствовалась серебром.Нидерланды завоевали пятое золото в конькобежном спорте, что позволяет стране занимать второе место в медальном зачете.1. Йорин тер Морс (Нидерланды) – 1:13,562. Нао Кодайра (Япония) +0,263. Михо Такаги (Япония) +0,42