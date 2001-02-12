Фуркад выиграл масс-старт и стал двукратным чемпионом Пхенчхана

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Первую стрельбу без промахов прошли 14 спортсменов, убежавшие на дистанцию с 14-секундным интервалом. Мартен Фуркад допустил один промах и оказался в конце второго десятка.После второй стрельбы лидерство захватили немцы Бенедикт Долль и Эрик Лессер. Фуркад закрыл все мишени и поднялся на восьмое место. Йоханнес Бё ушел на три штрафных круга и расстался с шансами на медаль.Фуркад быстро и точно закрыл все мишени на первой стойке и стал промежуточным лидером. Шемпп и Лессер шли вплотную за французом, а в группу претендентов на медаль вошли Эдер и Моравец.К решающей стрельбе трио лидеров подошло одновременно – Фуркад и Шемпп не закрыли по одной мишени и ушли на последний круг одновременно, а Лессер допустил два промаха и вышел с рубежа только пятым.В борьбе за золото Фуркад только при помощи фотофиниша на считанные миллиметры опередил Шемппа и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Немец завоевал второе серебро на Олимпиадах и впервые стал призером в личной гонке. Бронзу в борьбе с двумя немцам вырвал чемпион Сочи-2014 в этой дисциплине Эмиль Хегле Свендсен, ставший шестикратным призером Олимпиад (4-1-1).1. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+0+1) 35:47.32. Симон Шемпп (Германия, 0+0+0+1) +0.03. Эмиль Свендсен (Норвегия, 1+0+1+0) +11.2