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Фуркад выиграл масс-старт и стал двукратным чемпионом Пхенчхана
Французский биатлонист Мартен Фуркад в драматичной борьбе вырвал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане.
Первую стрельбу без промахов прошли 14 спортсменов, убежавшие на дистанцию с 14-секундным интервалом. Мартен Фуркад допустил один промах и оказался в конце второго десятка.
После второй стрельбы лидерство захватили немцы Бенедикт Долль и Эрик Лессер. Фуркад закрыл все мишени и поднялся на восьмое место. Йоханнес Бё ушел на три штрафных круга и расстался с шансами на медаль.
Фуркад быстро и точно закрыл все мишени на первой стойке и стал промежуточным лидером. Шемпп и Лессер шли вплотную за французом, а в группу претендентов на медаль вошли Эдер и Моравец.
К решающей стрельбе трио лидеров подошло одновременно – Фуркад и Шемпп не закрыли по одной мишени и ушли на последний круг одновременно, а Лессер допустил два промаха и вышел с рубежа только пятым.
В борьбе за золото Фуркад только при помощи фотофиниша на считанные миллиметры опередил Шемппа и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Немец завоевал второе серебро на Олимпиадах и впервые стал призером в личной гонке. Бронзу в борьбе с двумя немцам вырвал чемпион Сочи-2014 в этой дисциплине Эмиль Хегле Свендсен, ставший шестикратным призером Олимпиад (4-1-1).
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Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+0+1) 35:47.3
2. Симон Шемпп (Германия, 0+0+0+1) +0.0
3. Эмиль Свендсен (Норвегия, 1+0+1+0) +11.2
Первую стрельбу без промахов прошли 14 спортсменов, убежавшие на дистанцию с 14-секундным интервалом. Мартен Фуркад допустил один промах и оказался в конце второго десятка.
После второй стрельбы лидерство захватили немцы Бенедикт Долль и Эрик Лессер. Фуркад закрыл все мишени и поднялся на восьмое место. Йоханнес Бё ушел на три штрафных круга и расстался с шансами на медаль.
Фуркад быстро и точно закрыл все мишени на первой стойке и стал промежуточным лидером. Шемпп и Лессер шли вплотную за французом, а в группу претендентов на медаль вошли Эдер и Моравец.
К решающей стрельбе трио лидеров подошло одновременно – Фуркад и Шемпп не закрыли по одной мишени и ушли на последний круг одновременно, а Лессер допустил два промаха и вышел с рубежа только пятым.
В борьбе за золото Фуркад только при помощи фотофиниша на считанные миллиметры опередил Шемппа и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Немец завоевал второе серебро на Олимпиадах и впервые стал призером в личной гонке. Бронзу в борьбе с двумя немцам вырвал чемпион Сочи-2014 в этой дисциплине Эмиль Хегле Свендсен, ставший шестикратным призером Олимпиад (4-1-1).
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Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+0+1) 35:47.3
2. Симон Шемпп (Германия, 0+0+0+1) +0.0
3. Эмиль Свендсен (Норвегия, 1+0+1+0) +11.2
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