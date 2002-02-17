Беларусь сенсационно выиграла олимпийскую эстафету, Украина провалила гонку

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Борьба за медаль для сборной Украины завершилась уже после первого этапа – забойщица эстафеты Ирина Варвинец на стойке не справилась с непредсказуемым ветром и заработала штрафной круг. На передачу эстафеты украинка прибыла только 16-й с почти двухминутным отставанием от лидирующей Италии.Вита Семеренко на втором этапе также провалила стойку – еще один круг штрафа. Украина на экваторе эстафеты занимала 17-е место, отставая от сенсационно лидирующей Финляндии на 2 минуты и 24 секунды. В одной минуте от лидера располагались всего восемь сборных.На третьем этапе Юлия Джима ограничилась двумя дополнительными патронами и отыграла почти полторы минуты от общего отставания Украины. Киевлянка подняла команду на десятое место с отставанием от лидирующей Польши на 1 минуту и 6 секунд.Перед последним этапом в 30 секундах располагались семь команд (Польша, Франция, Беларусь, Италия, Словакия, США и Швейцария). Теневым фаворитом на золото являлась Беларусь, выставившая на последний этап Дарью Домрачеву.После лежки Домрачева с идеальной стрельбой убежала на дистанцию первой с 11-секундным отрывом от Франции. На стойке Домрачева использовала три дополнительных патрона, но осечки конкуренток позволили белоруске сохранить лидерство и убежать навстречу одной из крупнейших побед в истории белорусского спорта.Швеция, на экваторе гонки проигрывавшая лидерам почти полторы минуты, ухитрилась заехать на второе место. Бронза у квартета из Франции.Украина с двумя штрафными кругами и 10-ю дополнительными патронами завершила эстафету на 11-м месте и официально сложила с себя полномочия действующих олимпийских чемпионок.1. Беларусь (Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева, 0+9) 1:12:03,42. Швеция (Перссон, Брорссон, Магнуссон, Эберг, 0+12) +10,73. Франция (Шевалье, Дорен-Абер, Бреза, Бескон, 0+14) +17,64. Норвегия (3+12) +29,75. Словакия (1+9) +38,46. Швейцария (0+16) +43,511. Украина (2+10) +1:41,4