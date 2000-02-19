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ФИФА вновь планирует отобрать у Катара чемпионат мира

ФИФА вновь планирует отобрать у Катара чемпионат мираМеждународная федерация футбола намерена отобрать у Катара право проведения чемпионата мира в 2022 году.

Согласно информации британского издания «Mirror», в ФИФА с получением новой информации о взятках должностных лиц вновь вернулись к расследованию процедуры выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Катар стал хозяином чемпионата мира-2022 в декабре 2010 года. На выборах конкурентами Катара были Австралия, США, Южная Корея и Япония. В финале голосования Катар получил 14 баллов против 8 голосов у США.

Главными претендентами на проведение Мундиаля в 2022 году считаются Англия и США. Окончательное решение по этому вопросу ожидается летом 2018 года, уже после проведения чемпионата мира в России.

22-й чемпионат мира по футболу должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, но в случае переноса турнира в Англию или США сроки его проведения могут быть изменены.

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Катар может потерять право на проведение чемпионата мира и по политическим причинам. В прошлом году Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания потребовали от ФИФА отобрать у Катара чемпионат мира по причине поддержки страной терроризма.
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 Теги: ФИФА, Катар, футбол

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Сегодня, 14:01 » Автор: Иван Мартынов
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