Примера: «Барселона», «Реал» и «Атлетико» громят соперников

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Три гола и две результативных передачи Луиса Суареса помогли «Барселоне» одержать волевую победу над «Жироной». Лионель Месси стал единственным футболистом, забивавшим в ворота 36 команд Примеры, а также возглавил рейтинг лучших ассистентов в истории чемпионата Испании.Тремя голами в выездном матче с «Севильей» отметился и лидер «Атлетико» Антуан Гризманн. «Матрасники» за последние 10 матчей набрали 25 очков, что позволяет им уверенно располагаться на второй позиции.«Реал» за последние четыре матча на внутренней арене забил 17 голов. Криштиану Роналду в матче с «Алавесом» мог оформить 50-й хет-трик в карьере, но позволил реализовать пенальти Кариму Бензема.Леванте –0:2Голы: Родригес, 55 (автогол), Леон, 69Севилья —2:5Голы: Сарабия, 85, Нолито, 89 — Коста, 29, Гризманн, 42, 51 (с пенальти), 81, Коке, 65– Реал Сосьедад 2:1Голы: Мина, 34, 68 — Ойарсабаль, 54— Жирона 6:1Голы: Суарес, 5, 44, 76, Месси, 30, 36, Коутиньо, 66 — Порту, 3Леганес – Лас-Пальмас 0:0— Алавес 4:0Голы: Роналду, 44, 61, Бэйл, 46, Бензема, 89 (с пенальти)– Эйбар 2:0Голы: Аспас, 56, Макси Гомес, 79- Хетафе 1:0Гол: Унал, 3- Малага 2:1Голы: Сусаета, 17, Сан Хосе, 44 - Эн-Несири, 13Депортиво - Эспаньол 0:022 – Лионель Месси (Барселона)20 – Луис Суарес (Барселона)16 – Яго Аспас (Сельта)14 – Криштиану Роналду (Реал)13 – Антуан Гризманн (Атлетико)