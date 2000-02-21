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Примера: «Барселона», «Реал» и «Атлетико» громят соперников
Завершен 25-й тур чемпионата Испании по футболу.
Три гола и две результативных передачи Луиса Суареса помогли «Барселоне» одержать волевую победу над «Жироной». Лионель Месси стал единственным футболистом, забивавшим в ворота 36 команд Примеры, а также возглавил рейтинг лучших ассистентов в истории чемпионата Испании.
Тремя голами в выездном матче с «Севильей» отметился и лидер «Атлетико» Антуан Гризманн. «Матрасники» за последние 10 матчей набрали 25 очков, что позволяет им уверенно располагаться на второй позиции.
«Реал» за последние четыре матча на внутренней арене забил 17 голов. Криштиану Роналду в матче с «Алавесом» мог оформить 50-й хет-трик в карьере, но позволил реализовать пенальти Кариму Бензема.
Результаты матчей 25-го тура:
Леванте – Бетис 0:2
Голы: Родригес, 55 (автогол), Леон, 69
Севилья — Атлетико 2:5
Голы: Сарабия, 85, Нолито, 89 — Коста, 29, Гризманн, 42, 51 (с пенальти), 81, Коке, 65
Валенсия – Реал Сосьедад 2:1
Голы: Мина, 34, 68 — Ойарсабаль, 54
Барселона — Жирона 6:1
Голы: Суарес, 5, 44, 76, Месси, 30, 36, Коутиньо, 66 — Порту, 3
Леганес – Лас-Пальмас 0:0
Реал — Алавес 4:0
Голы: Роналду, 44, 61, Бэйл, 46, Бензема, 89 (с пенальти)
Сельта – Эйбар 2:0
Голы: Аспас, 56, Макси Гомес, 79
Вильярреал - Хетафе 1:0
Гол: Унал, 3
Атлетик - Малага 2:1
Голы: Сусаета, 17, Сан Хосе, 44 - Эн-Несири, 13
Депортиво - Эспаньол 0:0
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона» и «Реал» громят соперников
Лучшие бомбардиры:
22 – Лионель Месси (Барселона)
20 – Луис Суарес (Барселона)
16 – Яго Аспас (Сельта)
14 – Криштиану Роналду (Реал)
13 – Антуан Гризманн (Атлетико)
Три гола и две результативных передачи Луиса Суареса помогли «Барселоне» одержать волевую победу над «Жироной». Лионель Месси стал единственным футболистом, забивавшим в ворота 36 команд Примеры, а также возглавил рейтинг лучших ассистентов в истории чемпионата Испании.
Тремя голами в выездном матче с «Севильей» отметился и лидер «Атлетико» Антуан Гризманн. «Матрасники» за последние 10 матчей набрали 25 очков, что позволяет им уверенно располагаться на второй позиции.
«Реал» за последние четыре матча на внутренней арене забил 17 голов. Криштиану Роналду в матче с «Алавесом» мог оформить 50-й хет-трик в карьере, но позволил реализовать пенальти Кариму Бензема.
Результаты матчей 25-го тура:
Леванте – Бетис 0:2
Голы: Родригес, 55 (автогол), Леон, 69
Севилья — Атлетико 2:5
Голы: Сарабия, 85, Нолито, 89 — Коста, 29, Гризманн, 42, 51 (с пенальти), 81, Коке, 65
Валенсия – Реал Сосьедад 2:1
Голы: Мина, 34, 68 — Ойарсабаль, 54
Барселона — Жирона 6:1
Голы: Суарес, 5, 44, 76, Месси, 30, 36, Коутиньо, 66 — Порту, 3
Леганес – Лас-Пальмас 0:0
Реал — Алавес 4:0
Голы: Роналду, 44, 61, Бэйл, 46, Бензема, 89 (с пенальти)
Сельта – Эйбар 2:0
Голы: Аспас, 56, Макси Гомес, 79
Вильярреал - Хетафе 1:0
Гол: Унал, 3
Атлетик - Малага 2:1
Голы: Сусаета, 17, Сан Хосе, 44 - Эн-Несири, 13
Депортиво - Эспаньол 0:0
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона» и «Реал» громят соперников
Лучшие бомбардиры:
22 – Лионель Месси (Барселона)
20 – Луис Суарес (Барселона)
16 – Яго Аспас (Сельта)
14 – Криштиану Роналду (Реал)
13 – Антуан Гризманн (Атлетико)
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