Биатлон. Эберхард вырвал победу в масс-старте в Контиолахти

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Первую стрельбу без промахов прошли 17 участников масс-старта. В этой компании не оказалось Мартена Фуркада – действующий чемпион Кубка мира ушел на два штрафных круга и оказался в положении догоняющего.На экваторе гонки лидерство перехватил немец Долль. Йоханнес Бё и Шипулин ушли на штрафной круг, а Фуркад отстрелялся чисто и приблизился к лидерам.После стойки первым с 15-секундным отрывом от преследователей стал олимпийский чемпион Пхенчхана Пайффер. Фуркад вошел в топ-5, а Бё-младший с двумя промахами выпал из числа претендентов на подиум.На заключительном огневом рубеже Фуркад отработал без осечек и стал лидером гонки. Француз на 5 секунд опережал Шипулина, а третьим с 17-секундным отставанием шел Эберхард.Пока два лидера играли в тактические игры, двухметровый австриец стал быстро сокращать отставание. За несколько сотен метров до финиша Шипулин не без помощи Эберхарда упал, не выдержал натиска Юлиана и Фуркада, вышедший на гонку после недавней болезни.С учетом провала Йоханнеса Бё, занявшего лишь 19-е место, Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в личном зачете Кубка мира и практически гарантировал себе Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.1. Юлиан Эберхард (Австрия, 2) — 38.04.82. Мартен Фуркад (Франция, 2) — +6,93. Антон Шипулин (Россия, 1) — +19,34. Бенедикт Долль (Германия, 2) — +21,95. Эрик Лессер (Германия, 1) — +23,96. Арнд Пайффер (Германия, 2) — 27,1