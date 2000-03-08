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Биатлон. Эберхард вырвал победу в масс-старте в Контиолахти
Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард на этапе Кубка мира в Контиолахти одержал четвертую победу в карьере.
Первую стрельбу без промахов прошли 17 участников масс-старта. В этой компании не оказалось Мартена Фуркада – действующий чемпион Кубка мира ушел на два штрафных круга и оказался в положении догоняющего.
На экваторе гонки лидерство перехватил немец Долль. Йоханнес Бё и Шипулин ушли на штрафной круг, а Фуркад отстрелялся чисто и приблизился к лидерам.
После стойки первым с 15-секундным отрывом от преследователей стал олимпийский чемпион Пхенчхана Пайффер. Фуркад вошел в топ-5, а Бё-младший с двумя промахами выпал из числа претендентов на подиум.
На заключительном огневом рубеже Фуркад отработал без осечек и стал лидером гонки. Француз на 5 секунд опережал Шипулина, а третьим с 17-секундным отставанием шел Эберхард.
Пока два лидера играли в тактические игры, двухметровый австриец стал быстро сокращать отставание. За несколько сотен метров до финиша Шипулин не без помощи Эберхарда упал, не выдержал натиска Юлиана и Фуркада, вышедший на гонку после недавней болезни.
С учетом провала Йоханнеса Бё, занявшего лишь 19-е место, Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в личном зачете Кубка мира и практически гарантировал себе Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.
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Контиолахти. Мужчины. Результаты масс-старта:
1. Юлиан Эберхард (Австрия, 2) — 38.04.8
2. Мартен Фуркад (Франция, 2) — +6,9
3. Антон Шипулин (Россия, 1) — +19,3
4. Бенедикт Долль (Германия, 2) — +21,9
5. Эрик Лессер (Германия, 1) — +23,9
6. Арнд Пайффер (Германия, 2) — 27,1
Первую стрельбу без промахов прошли 17 участников масс-старта. В этой компании не оказалось Мартена Фуркада – действующий чемпион Кубка мира ушел на два штрафных круга и оказался в положении догоняющего.
На экваторе гонки лидерство перехватил немец Долль. Йоханнес Бё и Шипулин ушли на штрафной круг, а Фуркад отстрелялся чисто и приблизился к лидерам.
После стойки первым с 15-секундным отрывом от преследователей стал олимпийский чемпион Пхенчхана Пайффер. Фуркад вошел в топ-5, а Бё-младший с двумя промахами выпал из числа претендентов на подиум.
На заключительном огневом рубеже Фуркад отработал без осечек и стал лидером гонки. Француз на 5 секунд опережал Шипулина, а третьим с 17-секундным отставанием шел Эберхард.
Пока два лидера играли в тактические игры, двухметровый австриец стал быстро сокращать отставание. За несколько сотен метров до финиша Шипулин не без помощи Эберхарда упал, не выдержал натиска Юлиана и Фуркада, вышедший на гонку после недавней болезни.
С учетом провала Йоханнеса Бё, занявшего лишь 19-е место, Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в личном зачете Кубка мира и практически гарантировал себе Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.
Читайте также: Биатлон. Варвинец и Тищенко упустили победу в Контиолахти
Контиолахти. Мужчины. Результаты масс-старта:
1. Юлиан Эберхард (Австрия, 2) — 38.04.8
2. Мартен Фуркад (Франция, 2) — +6,9
3. Антон Шипулин (Россия, 1) — +19,3
4. Бенедикт Долль (Германия, 2) — +21,9
5. Эрик Лессер (Германия, 1) — +23,9
6. Арнд Пайффер (Германия, 2) — 27,1
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