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Бундеслига: разгромная победа «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» Д

Бундеслига: разгромная победа «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» Д[b]Сыграны матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу.[/b]

«Бавария» на «Альянц-Арене» отгрузила шесть голов в ворота «Гамбурга» и оказалась в двух победах от досрочного оформления чемпионства. Роберт Левандовски забил три мяча и стал шестым футболистом в истории клуба с 100 голов в матчах чемпионата Германии.

«Шальке» вымучил победу в гостевом поединке с «Майнцом» и удержался на втором месте. Евгений Коноплянка вышел на поле во втором тайме, но оживить игру своей команды не сумел. «Кобальтовые» за 90 минут нанес лишь два удара в створ ворот хозяев.

«Боруссия» Д все еще без Андрея Ярмоленко вырвала три очка в матче с «Айнтрахтом» и продолжила борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Бельгийский форвард «Шмелей» Миши Батшуайи с момента дебюта в Бундеслиге забил пять голов в шести матчах.

[b]Результаты матчей 26-го тура:[/b]

[b]Боруссия Д [/b]– Айнтрахт Ф 3:2
Голы: Русс, 11 (автогол), Батшуайи, 77, 90+5 – Йович, 75, Блум, 90+1

Штутгарт – РБ Лейпциг 0:0

[b]Байер[/b] – Боруссия М 2:0
Голы: Аларио, 39, Брандт, 90

Ганновер – [b]Аугсбург[/b] 1:3
Голы: Грегорич, 26, 83, Сане, 37, Качар, 45

Герта – Фрайбург 0:0

[b]Хоффенхайм [/b]– Вольфсбург 3:0
Голы: Шульц, 18, Гнабри, 77, Гилавоги, 80 (автогол)

[b]Бавария[/b] - Гамбург 6:0
Голы: Рибери, 8, 81, Левандовски, 12, 19, 90 (с пенальти), Роббен, 55

Майнц — [b]Шальке [/b]0:1
Гол: Калиджури, 55

[b]Вердер[/b] – Кельн 3:1
Голы: Велькович, 33, Рашика, 58, Эггештайн, 90 – Осако, 53

[b]Турнирная таблица:[/b

Бундеслига: разгромная победа «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» Д









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[b]Лучшие бомбардиры:[/b]

23 – Роберт Левандовски (Бавария)
13 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д)
12 – Николай Петерсен (Фрайбург)
11 – Альфред Финнбогасон (Аугсбург)
11 – Михаэль Грегорич (Аугсбург)
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 Теги: чемпионат Германии, Бавария, Шальке

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Сегодня, 00:13 » Автор: Иван Мартынов
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