АПЛ: очередные три очка для «Ман Сити», победа «Ман Юнайтед» над «Ливерпулем»

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«Манчестер Сити» с Александром Зинченко в стартовом составе на выезде уверенно разобрался со «Сток Сити» и сохранил 16-очковый перевес над ближайшим преследователем. Оформить чемпионский титул команда Хосеа Гвардиолы может 7 апреля в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Юнайтед» добыл важнейшую победу в контексте борьбы за второе место. «Красные дьяволы» благодаря дублю Маркуса Рашфорда обыграли «Ливерпуль», что стоило «Красным» потери места в топ-3.«Челси» не без проблем обыграл «Кристал Пэлас» и до четырех очков сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов.Сток Сити –0:2Голы: Д. Сильва, 10, 50Борнмут –1:4Голы: Алли, 35, Сон Хын Мин, 62, 87, Орье, 90 – Станислас, 7- Уотфорд 3:0Голы: Мустафи, 8, Обамеянг, 59, Мхитарян, 77- Кристал Пэлас 2:1Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (автогол) — ван Аанхолт, 90Вест Бромвич –1:4Голы: Рондон, 8 – Варди. 21, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90– Саутгемптон 3:0Голы: Кенеди, 2, 29, Ритчи, 57Хаддерсфилд – Суонси 0:0– Брайтон 2:0Голы: Бонг, 60 (автогол), Тосун, 76Вест Хэм –0:3Голы: Барнс, 66, Вуд, 70, 81— Ливерпуль 2:1Голы: Рашфорд, 14, 24 — Байи, 66 (автогол)24 – Харри Кейн (Тоттенхэм)24 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)21 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)15 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)14 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)