Раздел: Спорт
АПЛ: очередные три очка для «Ман Сити», победа «Ман Юнайтед» над «Ливерпулем»
Вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Сити» с Александром Зинченко в стартовом составе на выезде уверенно разобрался со «Сток Сити» и сохранил 16-очковый перевес над ближайшим преследователем. Оформить чемпионский титул команда Хосеа Гвардиолы может 7 апреля в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» добыл важнейшую победу в контексте борьбы за второе место. «Красные дьяволы» благодаря дублю Маркуса Рашфорда обыграли «Ливерпуль», что стоило «Красным» потери места в топ-3.
«Челси» не без проблем обыграл «Кристал Пэлас» и до четырех очков сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов.
Результаты матчей 30-го тура:
Сток Сити – Манчестер Сити 0:2
Голы: Д. Сильва, 10, 50
Борнмут – Тоттенхэм 1:4
Голы: Алли, 35, Сон Хын Мин, 62, 87, Орье, 90 – Станислас, 7
Арсенал - Уотфорд 3:0
Голы: Мустафи, 8, Обамеянг, 59, Мхитарян, 77
Челси - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (автогол) — ван Аанхолт, 90
Вест Бромвич – Лестер 1:4
Голы: Рондон, 8 – Варди. 21, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90
Ньюкасл – Саутгемптон 3:0
Голы: Кенеди, 2, 29, Ритчи, 57
Хаддерсфилд – Суонси 0:0
Эвертон – Брайтон 2:0
Голы: Бонг, 60 (автогол), Тосун, 76
Вест Хэм – Бернли 0:3
Голы: Барнс, 66, Вуд, 70, 81
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1
Голы: Рашфорд, 14, 24 — Байи, 66 (автогол)
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
24 – Харри Кейн (Тоттенхэм)
24 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
21 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
15 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
14 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
«Манчестер Сити» с Александром Зинченко в стартовом составе на выезде уверенно разобрался со «Сток Сити» и сохранил 16-очковый перевес над ближайшим преследователем. Оформить чемпионский титул команда Хосеа Гвардиолы может 7 апреля в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» добыл важнейшую победу в контексте борьбы за второе место. «Красные дьяволы» благодаря дублю Маркуса Рашфорда обыграли «Ливерпуль», что стоило «Красным» потери места в топ-3.
«Челси» не без проблем обыграл «Кристал Пэлас» и до четырех очков сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов.
Результаты матчей 30-го тура:
Сток Сити – Манчестер Сити 0:2
Голы: Д. Сильва, 10, 50
Борнмут – Тоттенхэм 1:4
Голы: Алли, 35, Сон Хын Мин, 62, 87, Орье, 90 – Станислас, 7
Арсенал - Уотфорд 3:0
Голы: Мустафи, 8, Обамеянг, 59, Мхитарян, 77
Челси - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (автогол) — ван Аанхолт, 90
Вест Бромвич – Лестер 1:4
Голы: Рондон, 8 – Варди. 21, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90
Ньюкасл – Саутгемптон 3:0
Голы: Кенеди, 2, 29, Ритчи, 57
Хаддерсфилд – Суонси 0:0
Эвертон – Брайтон 2:0
Голы: Бонг, 60 (автогол), Тосун, 76
Вест Хэм – Бернли 0:3
Голы: Барнс, 66, Вуд, 70, 81
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1
Голы: Рашфорд, 14, 24 — Байи, 66 (автогол)
Турнирная таблица:
Читайте также: АПЛ: рекорд «Ман Сити», важная победа «Ман Юнайтед»
Лучшие бомбардиры:
24 – Харри Кейн (Тоттенхэм)
24 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
21 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
15 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
14 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
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