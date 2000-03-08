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Раздел: Спорт  
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Гонка за «Золотой бутсой»: пять равных претендентов

Гонка за «Золотой бутсой»: пять равных претендентовВ рейтинге лучших бомбардиров Европы сохраняет невероятная плотностью.

По состоянию на середину марта пять футболистов делят первую строку в гонке за «Золотой бутсой». К этой компании после хет-трика в ворота «Гамбурга» подобрался Роберт Левандовски, а Криштиану Роналду после медленного старта набрал привычный ход и уже ворвался в топ-10.

Топ-10 бомбардиров Европы:

1. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 24 гола
2. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 24
3. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 24
4. Лионель Месси («Барселона») – 24
5. Чиро Иммобиле («Лацио») – 24
6. Роберт Левандовски («Бавария») – 23
7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 21
8. Луис Суарес («Барселона») – 21
9. Неймар («ПСЖ») – 19
10. Криштиану Роналду («Реал») – 18

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне с 14-ю результативными передачами продолжает лидировать в рейтинге лучших диспетчеров топ-чемпионатов Европы. Позади бельгийца располагаются травмированный лидер «ПСЖ» Неймар (13 передач), Лионель Месси («Барселона», 12 передач), Лерой Сане («Манчестер Сити», 11 передач) и Филипп Макс («Аугсбург», 11 передач).

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Единственным конкурентом Неймара (8,95 балла) в рейтинге самых эффективных футболистов Европы по версии портала «Whoscored.com» является его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси (8,77). В топ-5 двум компанию двум звездным латиноамериканцам составляют Филиппе Коутиньо («Барселона»/«Ливерпуль», 8,03), Флориан Товен («Марсель», 7,94) и Криштиану Роналду («Реал», 7,92).
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 Теги: Золотая бутса, Месси, Кейн

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Сегодня, 12:47 » Автор: Иван Мартынов
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