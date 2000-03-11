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НБА: «Голден Стейт» обыграл «Лейкерс», «Бостон» уступил «Вашингтону»

НБА: «Голден Стейт» обыграл «Лейкерс», «Бостон» уступил «Вашингтону»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» в матче с двумя овертаймами проиграл «Вашингтону» и отстал от «Торонто» уже на 4,5 победы. «Селтикс» играли без Кайри Ирвинга, Эла Хорфорда и Джайлена Брауна, но были в нескольких секундах от победы. В концовке решающей четверти дальнее попадание Джоди Микса позволило «Уизардс» перевести игру в овертайм, где гости оказались сильнее.

Игрок матча: Брэдли Бил (34+7 подборов+9 передач).

Отсутствие Стивена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина не помешало «Голден Стейту» одержать победу в домашнем матче с «Лейкерс». «Воины» усилиями Кевина Дюранта и его помощников прибавили после большого перерыва и уверенно довели матч до победной точки. Семь игроков хозяев набрали как минимум по 10 очков.

Игрок матча: Кевин Дюрант (26+5 подборов+6 передач).

«Милуоки», несмотря на 38 очков Янниса Адетокумбо, на выезде уступил «Орландо» и ухудшил свои шансы на финиш в топ-5 Восточной конференции. «Мэджик» в первой четверти заработали 16-очковый перевес и сохранили добытое преимущество до финальной сирены.

Игрок матча: Джонатан Симмонс (35 очков).

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Результаты матчей дня:

Орландо – Милуоки 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)

Бостон – Вашингтон 124:125 OT (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 18:19)

Сакраменто – Майами 123:119 OT (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)

Голден Стейт – Лейкерс 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)
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 Теги: НБА, Голден Стейт, Бостон

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Сегодня, 12:02 » Автор: Иван Мартынов
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